От днес, 29 март 2026 г., България преминава към лятното часово време. Часовниците се местят с един час напред, а промяната ще остане в сила до 24 октомври, когато страната ще се върне към астрономическото време.



Адвокат Тодор Кръстев определя смяната на времето като "велико тъпоумие“, въведено в Европа през 1979 година.



"То е нещо като служебен адвокат - налице е, ама знаеш, че нещата не са много точни, а и е малко за отбиване на номера“, коментира Кръстев.



Според него, ако през 1979 г. имало някаква логика, при изпълнението на петилетни планове, прибиране на реколта и работа на заводи, то днес смяната на времето изглежда почти символична.



"Логиката е сигурно да се прибират по-рано децата от чалготеките. Но нищо. "Пред нас са блеснали житата", е вечна бригадирска песен“, добавя той с ирония в поста си в социалните мрежи.



През 2018 г. Европейският съюз започна инициатива за премахване на смяната на часовото време, след като проучвания показаха негативни ефекти върху организма - умора, главоболие, разсеяност и отпадналост, причинени от необходимата адаптация на биологичния часовник. За да се премине към постоянно часово време, страните членки трябва да постигнат консенсус за избор на лятно или астрономическо време.



Въпреки това, пандемията от коронавирус временно блокира дискусиите, а смяната на времето продължава да бъде практикувана. Редица държави вече се отказаха от нея, сред които Турция, Русия и Перу.



Тази година българите ще живеят по лятното часово време до края на октомври, когато отново ще върнат стрелките с един час назад.