|89-годишният Стефан Цанев: Желанието ми да творя остава непроменено и до днес
Стиховете му са преведени на всички езици, постановките му са представяни на над 200 театрални сцени, а желанието му да твори остава непроменено и до днес.
"Обичаме да си засаждаме дървета, наровете са ни любими с моята съпруга Доротея, имаме повече от 12 дървета, както и смокини. С морето свикнах, макар че не съм морски човек – станах морски човек", споделя пред БНР творецът за живота си в Балчик.
Тук, според него, е и благоприятно за работа: "Тишината е пълна и това помага на творческия процес“.
Цанев разказа, че от стара тетрадка от 60-те години е открил идеи за около 14 нови пиеси.
"Започвайки 90-те си години, може би няма да имам време за всичко, но винаги имам какво да правя. Работя върху част от тези идеи, за да ги превърна в малки комедии, а ако не успея – ще ги подаря на някой, който желае да ги реализира“, каза той.
Творецът разкри и своя подход към писането: "Имам хитрост – докато работя върху едно нещо, друго ме чака полуготово. Това ме спасява и винаги имам започнат проект. Сега работя върху история за Наполеон и неговите двойници – такива истории са атрактивни за театралната сцена.“
Стефан Цанев подчерта привързаността си към драматургията: "Пиесите са най-атрактивният жанр. Писането им е голяма забава и удоволствие за мен.“
Той вече има одобрена от Народния театър пиеса с продължителност три часа и антракти, като подчерта важността на дългите постановки:
"Антрактът е част от пиесата и понякога е дори по-добър.“
Новата пиеса е трагическа и разказва за убийството на Богородица – акт, който Цанев описва като метафора за демокрацията:
"Ние сме я убили преди да роди Христос. Това е жестока пиеса.“
Стефан Цанев остава активен и вдъхновяващ пример за творческа жизненост, доказвайки, че дори с напредването на възрастта, духът и въображението могат да продължават да творят.
