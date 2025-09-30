ЗАРЕЖДАНЕ...
|8-годишно дете падна от 7-метрова стена за катерене
"След като дойдохме в залата, децата ми около 30-40 минути се катереха по всички стени. В момента, в който синът ми решава да се покатери на високата стена, той се обезопасява. След това се качва на най-високата точка и в момента, в който решава да се спусне, започва да пада свободно. Това, което го спасява, е фактът, че е успял да се хване за обезопасителното въже. в резултат има дълбоки прорезни рани по дланта и изгаряния по ръката". Това разказа пред NOVA бащата на пострадалото дете Петър Пекалиев.
По думите му механизмът за обезопасяване не е сработил и въжето е продължило да виси надолу. Бащата беше категоричен, че синът му е обучен да вземе всички обезопасителни мерки. "Не се катери за пръв път", подчерта Пекалиев.
Един от собствениците на залата - Ивайло Радков, обясни, че е изгледал записите от камерите. "На самото видео видях, че бащата на момчето, в момента, в който детето се закача на устройството - е с гръб към стената. И не вижда, че детето се катери и самото устройство не обира обезопасителната лента", обясни Радков.
Той каза още, че когато въпросната обезопасителна лента се усуче, действа на принципа на колана на колата - или блокира, или намалява скоростта, с която обира въжето. "Според мен това е причината за инцидента. Подали сме жалба до фирмата производител, която е американска. Тя всяка година изпраща експерти, които проверяват всичко по залата", подчерта Радков.
Бащата на пострадалото дете е категоричен, че никой в залата не е провел инструктаж за ползване на съоръжението. "Никой не е обяснил особеностите при този начин на катерене и това, че може да се получи подобно усукване", заяви Пекалиев.
