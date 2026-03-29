Автор: Васил Динев 20:39 / 29.03.2026

Мелник е най-малкият град в България. По данни на Националния статистически институт на България населението на града е едва 182 души към 31 декември 2024 година.



Мелник се намира в планински район в югозападните поли на Пирин планина, на 21 километра от общинския център Сандански, на 81 км от областния център Благоевград, на 180 км от столицата София и на 140 км от Солун. Разположен е в живописна местност на 437 m н.в.



Климатът е преходносредиземноморски с летен минимум и зимен максимум на валежите. Средната годишна валежна сума е около 670 mm. През градчето протича Мелнишката река, ляв приток на Струма.



На 7 км от него се намира Роженският манастир. За любителите на природата има пряка пътека, която минава през природния феномен Мелнишки пирамиди. Мелник е изходна точка за хижа "Пирин“ и хижа "Малина“.