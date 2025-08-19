ИЗПРАТИ НОВИНА
12-годишно момче е ударено от ток край басейн
07:39
©
12-годишно момче е ударено от ток край детски басейн в комплекс "Черният лебед“ до с. Мечкарево, Сливенско, съобщи за bTV Соня Янева, баба на детето. Инцидентът е станал в неделя – 17 август, малко преди 18,00 часа.

12-годишният Антон излиза от детския басейн, в който е карал водно колело, сяда на ръба на басейна да изчака баба си да преоблече 2-годишната му братовчедка, когато го удря ток.

Преди това хора от комплекса са разпъвали кабел край басейна. От болката момчето изпищява, отскача и прави гърч. За известен период от време не може да стъпва на краката си.

Батерията на телефона на бабата е паднала и моли персонала да извикат Спешна помощ. От персонала твърдят, че не могат да се свържат. Отказват да кажат на жената и кой е собственик на комплекса.

Управителка заявява, че няма как да изключат тока на комплекса, тъй като вечерта имали резервации за ресторанта.

Детето е откарано с линейката до Сливен. Направена му кардиограма, кръвни изследвания и е извикан педиатър от детското отделение на МБАЛ-Сливен "Д-р Иван Селимински“. 

Бабата и детето са ходили по-късно вечерта на разпит в полицията в Сливен.







