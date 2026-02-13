ЗАРЕЖДАНЕ...
|10 години без Трифон Иванов
През изминалата 2025-а “Железния" Трифон Иванов, както мнозина го наричаха, трябваше да стане на 60 години. Точно навреме за юбилея му бе завършен и поставен паметник в негова чест на стадион "Ивайло“ във Велико Търново, чийто цветове е защитавал. През 2013-а в Бразилия е създаден аматьорски турнир, носейки името на българина.
На "Ивайло" днес ще бъде отслужена заупокойна литургия и ще бъдат поднесени венци и цветя на мястото, откъдето започва кариерата му. Там се предвижда да има алея на спортистите, прославили България.
Някогашният централен защитник започва кариерата си именно в Етър, където е между 1983 и 1988, както и през 1991-а, когато е под наем от испанския Бетис, за когото е обвързан от 1990 до 1993. Има 4 престоя в ЦСКА - 1988 - 1990, 1992 (наем от Бетис), 1995 (наем от швейцарския Неушате Хамакс) и през 1998 година. Бил е още в Рапид Виена (1995 - 1997), Аустрия Виена (1997 - 1998) и Флоридсдорфер (1998 - 2001). За националния ни отбор има 76 двубоя и 6 гола между 1988 и 1998 година с участие на Мондиал 1994, Евро 96' и Световното първенство през 1998 година.
Трифон Иванов е 3-кратен първенец на България с ЦСКА, носител на една Купа на страната и една Суперкупа на България. В Рапид Виена вдига титлата през 1995/1996 и е финалист за Купата на носителите на домашните купи.
