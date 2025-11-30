ИЗПРАТИ НОВИНА
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:15Коментари (0)2278
©
В нашите молове очевидно работят хора, тежко температурно зависими. Това на шега, разбира се, но няма начин да не ви е направило впечатление, че вътре буквално не се диша, толкова е топло. Тези хора там, от управата им, или не плащат ток, или имат някаква тотално сбърана маркетингова стратегия. И всяка зима е така - поддържа се температура, която гони сауна ефект за посетителите.

Работещите там са си решили проблема, като всички са с летен дрескод - дрехите им са с къси ръкави, без изключение. Като допълнание държат и неизменно отворени вратите на магазините, които да движат въздуха все пак, иначе няма оцеляване. Но посетителите, горките посетителите, го отнасят здраво. Повечето от тях на 15 -тата минута са в термошок, просто няма спасение.

Освен на входовете да монтират специални съблекални, където посетителите да се преобличат на влизане - с къси панталони, бански и т.н. Тъкмо така ще могат и през зимата да предлагат летните си колекции.

Из фейсбук профила на адвокат Тодор Кръстев.







