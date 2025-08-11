ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Радомир Чолаков: Гражданите са най-добрият регулатор
Контролът върху цените на храните
"Има със сигурност и този психологически феномен, че във връзка с въвеждането на еврото, всички казват: "Бе, дай да купуваме сега, защото после ще стане още по-скъпо“. Това, например, се наблюдава, според мене, много ясно пред цената на апартаментите, давай да купуваме бързо, да харчим парите сега, да купуваме апартаменти, защото после ще станат много по-скъпи, което най-вероятно няма да е така“, посочи още Чолаков.
"Това, което органите могат да направят и го правят, е да наблюдават движението на цените. Ние със сигурност ги наблюдаваме и то в определени отрязъци, в които можем да видим дали ще се появят съгласувани практики. Дали при дадена цена на дадена стока, изведнъж някои търговци няма да я вдигнат с един и същи процент. Те знаят, че го наблюдаваме този процес. Това, което правителството направи с изменението на Закона за еврото, със следенето на цените, за което виждате също, че има огромна реакция от страна на търговците, че не е пазарно“, посочи още пред bTV той.
По думите му във форсмажорна ситуация, държавата трябва да се намеси, за да защитава хората.
В момента следим около петстотин търговци в цялата страна. Правим секторен анализ на сектора на храните, така че той е перманентен
"В България българското производство на свинско може да задоволи 37 процента от нуждите ни, а на телешко— 15. Ние не можем да се изхранваме, няма българско производство на месо, което значи, че шейсет и четири процента, шейсет и три от свинското е внос, а осемдесет и пет от телешкото е също внос, и ние няма как да го регулираме това, няма как да регулираме цената на вноса", посочи още Радомир Чолаков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 733
|предишна страница [ 1/123 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кеворкян: Виктория и Юксел са по-подходящи от Цветанка Ризова
09:37 / 11.08.2025
Затвориха АМ "Тракия", хората излязоха от колите
10:03 / 11.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се ...
09:20 / 11.08.2025
Кмет на родно село е набил онкоболна?
09:22 / 11.08.2025
Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктато...
09:23 / 11.08.2025
Почина Димитър Христов
09:02 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS