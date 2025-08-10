ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Очаква ни двойно поскъпване на рибата
Автор: ИА Фокус 19:15Коментари (0)0
©
Драстично увеличение в таксите на рибарите с повече от 50%. Това е скок в цената за първи път от 15 години. Яни Янулов е трето поколение рибар и днес оглавява рибарско сдружение "Несебър“. Категоричен е, че и в морето трябва да има правила.

"От една страна ще е добре за нас, защото няма да има бракониери. От друга страна това разделение между любителския и стопанския риболов малко не се приема от колегите. И контролът върху тях трябва да е много по-голям за уловения улов, защото те имат определения, което е до 3 или до 6 килограма на любител", каза Яни Янулов пред Bulgaria ON AIR.

От Министерството на земеделието твърдят, че средствата ще се използват за повече проверки, по-добър контрол и опазване на рибните ресурси.

За издаване на безсрочно разрешително за любителски риболов ще се заплаща 50 лв. вместо 20 лв. 

Таксата за маркиране на мрежени и немрежени риболовни уреди се увеличава от 2 лв. на 7 лв. 

За стопански риболов на миди и скариди се обособяват две отделни такси

За стопански риболов на миди тя ще е в размер на 450 лв., а за стопански риболов на скариди - 200 лв.

Очакван ефект от новите такси – над 3 млн. лв. годишно, при разходи за ИАРА под 70 хиляди.

"В крайна сметка тези приходи,  които ще се влеят, дано да бъдат целево насочени, да се упражнява повече по-голям контрол", заяви Яни Янулов.

Тези дни морето е бурно и рибарите стоят на брега. Веселин Колев  се готви за есенните пасажи.  Новите такси, по думите му са приемливи, но рибарите имат по-сериозни проблеми - забрана за риболов в зона до 1 морска миля от брега.

"Тези забрани, които трябва да се отменят,  особено сега и есента. Ни очакваме  лефер, паламуд да хващаме, чернокоп, а като има тази забрана, ние не може да хващаме такава риба", даде пример рибарят от Несебър Веселин Колев.

Рибарите предупреждават – ако таксите скочат,  това ще се отрази и на цените в магазините и на пазара.

"И рибата ще стане почти двойна цена, ако се вдигнат лицензите", предупреди Веселин Колев.

Малките рибари се борят за оцеляване, държавата – за устойчиво управление и контрол. А общият улов зависи не само от морето, но и от правилата, които го пазят.


Още по темата: общо новини по темата: 732
05.08.2025 »
05.08.2025 »
04.08.2025 »
04.08.2025 »
03.08.2025 »
02.08.2025 »
предишна страница [ 1/122 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Киселова за думите на президента: Нищо не е продавано
17:42 / 10.08.2025
Пожар затвори за движение участък от магистрала "Марица"
17:42 / 10.08.2025
Голям пожар гори близо до плаж Каваци
16:39 / 10.08.2025
Пожарът в Сунгурларско отново се разраства, огънят заплашва село ...
16:19 / 10.08.2025
НИМХ публикува новата графика за идната седмица, най-топло ще е н...
15:58 / 10.08.2025
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправд...
16:29 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Предлагат специален статут за Стария град
Пожари 2025
Български водолаз изчезна в Охридското езеро
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: