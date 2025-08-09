ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Станчев: Путин си играе с Тръмп като котка с мишка
Според последните информации Тръмп и Путин ще се срещнат следващата седмица в Аляска.
Според Станчев, Путин дори няма да обсъжда превзетите територии в Украйна, защото ги смята за руски. Максимумът, който може да направи Тръмп е да договори отстъпки в Николаевска област и пътя към Крим.
"Русия обаче ще поиска гаранции да има сухопътен проход към Крим", заяви Станчев в ефира на bTV.
Добави, че Путин ще настоява да бъдат спрени санкциите срещу Русия, както и да бъде прекратена военната помощ за Украйна.
Той смята, че ситуацията след срещата ще е нито война, нито мир.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 227
|предишна страница [ 1/38 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Градусите се покачват в събота
06:52 / 09.08.2025
2100 лв. глоба за превишена скорост до морето? 7 камери ни снимат...
22:16 / 08.08.2025
Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити!
23:02 / 08.08.2025
Скандален случай на летище "Васил Левски"! Пилот на Ryanair свали...
19:01 / 08.08.2025
Meteo Bulgaria: За нищо на света не правете това
17:07 / 08.08.2025
ГДБОП с кадри от спецакцията в Пловдив и още 6 града
17:16 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS