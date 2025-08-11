ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Експерт: Путин баламосва Тръмп. Онзи е или глупак, или наивен
Автор: ИА Фокус 09:12Коментари (0)214
©
Путин иска да се срещне само с Тръмп. Не иска не само със Зеленски, но и с европейските лидери да се среща. Ще се опита да агитира Тръмп, ще му разкаже не за украинските въпроси, а ще го баламосва за стратегическо сътрудничество. Това заяви пред NOVA проф. Михаил Станчев, преподавател в Харковския университет.  

Бившият министър на отбраната Йордан Божилов е на мнение: "В интересна ситуация сме. Всички страни имат интерес от постигане на мир, но го разглеждат по различен начин. Украйна е най-заинтересована - ще доведе до възстановяването на страната, но тя поставя условието да остане независима, суверенна държава и че териториите няма да бъдат признати за руски.“

По думите му Русия също има интерес от мир: "Три години и половина не може да победи, трябва ѝ време, за да поднови военните си ресурси, да се подготви за нова офанзива. Не знаем обаче Русия дали се отказва от по-нататъшни опити да завладее Украйна."

Той смята, че трудно ще се постигне споразумение по териториалния въпрос.

"Трябва да се спре огънят. Путин баламосва Тръмп, онзи е или глупак, или наивен. Само го заговаря, за да удължи възможността да продължава да бомбардира, за какво приключване на войната говорим?", попита проф. Станчев.

"Европа е ключов фактор, войната се води на територията на Европа. Тази война, тъй като има дълбоки корени, разбирането, че подпомагането на Украйна да се защити и Русия да бъде принудена да се откаже от водене на война е ключово", допълни Божилов.

Той счита за възможно спирането на огъня: "Това обаче не трябва да е предпоставка за възобновяване на войната след време."

"Руснаците не искат вече да воюват“, на мнение е проф. Станчев.


Още по темата: общо новини по темата: 228
09.08.2025 »
03.08.2025 »
11.07.2025 »
02.07.2025 »
01.07.2025 »
28.06.2025 »
предишна страница [ 1/38 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Експерт по национална сигурност: В Европа ще има съкращение на ам...
20:51 / 28.07.2025
Глупавата местна власт на Пловдив не прави разлика между лице и з...
14:04 / 26.07.2025
Нов кръжок по интереси в ОбС Пловдив. Чака оферти
14:30 / 10.07.2025
Милен Керемедчиев: Европа ще бъде използвана като "златна касичка...
20:00 / 02.07.2025
Росен Йорданов: "Продължаваме промяната" върви към своя упадък по...
21:46 / 29.06.2025
Проф. Владимир Чуков за атаката на САЩ срещу Иран: Ще има реакция...
16:06 / 22.06.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
Почина Тодор Славков!
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Преброяване на населението 2021 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: