ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|България остава единствената държава в ЕС, в която авторите не получават пари от препредаване на произведенията си
Поводът за писмото е "пълният провал на държавата“ да осигури възнаграждение на авторите от препредаване на техните произведения.
Според Filmautor, България остава единствената държава в ЕС, в която авторите не получават възнаграждение от препредаване на произведенията си. Въпреки директивите на ЕС от 2019 г. и законовите промени от 1 декември 2023 г., кабелните и сателитни оператори продължават да препредават филми без да плащат, като генерират приходи от половин милиард лева.
"Министерството на културата е избрало удобната роля на зрител, защото се тревожи как плащането на стотинки от абонатите ще се отрази на комфорта на мрежите“, посочват от Filmautor.
Организацията определя това бездействие като "сценарна дупка“, която обслужва интересите на мултимилионни компании и наказва творците.
Filmautor вече е завела дела за бездействие и е подала жалба до Европейската комисия. България е глобена с близо 4 милиона лева за забавено въвеждане на директивите 2019/789 и 2019/790, а следващите санкции се очакват заради отказа да се прилага европейското законодателство.
"Културата ни е в периферията на политическия радар, но вашето нищоправене се вижда отчетливо както от Брюксел, така и от целия сектор у нас. Ако не можете или не желаете да се справите с ролята си, дайте я на друг. Това се нарича: #ОСТАВКА“, завършват авторите на писмото.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ограничават движението на камиони по магистралите по празниците
11:31 / 02.12.2025
България има най-евтините цени на цигари в ЕС, близо 40 лева дост...
11:14 / 02.12.2025
Извънредно решение на правителството от последните минути!
11:11 / 02.12.2025
Младежката организация на ГЕРБ: Със сигурност гласът на протестир...
10:53 / 02.12.2025
Експерт: Кешът е силно препоръчителен, дръжте по 100 евро на член...
10:26 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора б...
09:51 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS