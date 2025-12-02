България остава единствената държава в ЕС, в която авторите не получават пари от препредаване на произведенията си

© Две години след последните промени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), организациите Filmautor / Филмаутор и Артистаутор изпратиха отворено писмо с призив за оставки до председателя на парламентарната Комисия по култура и медии г-н Тошко Йорданов, министъра на културата г-н Мариан Бачев и директора на Дирекция "Авторско право“ г-н Мехти Меликов.



Поводът за писмото е "пълният провал на държавата“ да осигури възнаграждение на авторите от препредаване на техните произведения.



Според Filmautor, България остава единствената държава в ЕС, в която авторите не получават възнаграждение от препредаване на произведенията си. Въпреки директивите на ЕС от 2019 г. и законовите промени от 1 декември 2023 г., кабелните и сателитни оператори продължават да препредават филми без да плащат, като генерират приходи от половин милиард лева.



"Министерството на културата е избрало удобната роля на зрител, защото се тревожи как плащането на стотинки от абонатите ще се отрази на комфорта на мрежите“, посочват от Filmautor.



Организацията определя това бездействие като "сценарна дупка“, която обслужва интересите на мултимилионни компании и наказва творците.



Filmautor вече е завела дела за бездействие и е подала жалба до Европейската комисия. България е глобена с близо 4 милиона лева за забавено въвеждане на директивите 2019/789 и 2019/790, а следващите санкции се очакват заради отказа да се прилага европейското законодателство.



"Културата ни е в периферията на политическия радар, но вашето нищоправене се вижда отчетливо както от Брюксел, така и от целия сектор у нас. Ако не можете или не желаете да се справите с ролята си, дайте я на друг. Това се нарича: #ОСТАВКА“, завършват авторите на писмото.