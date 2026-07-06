Земята преживя най-силната геомагнитна буря от януари насам, след като слънчево изригване предизвика 24 часа последователна засилена магнитна активност. Националният център за космическо време съобщи, че междувременно на Слънцето е избухнало още едно, по-мощно изригване, което обаче не се очаква да окаже влияние върху нашата планета.

В официално изявление, публикувано в неделя, центърът посочва, че геомагнитната буря е започнала в 8:00 часа пекинско време в събота и е продължила общо 24 последователни часа. Според информация на "Чайна дейли" (China Daily), това събитие се явява втората силна геомагнитна буря в рамките на настоящата година, след предходното подобно явление, регистрирано на 20 януари. Геомагнитната буря е довела и до впечатляващи прояви на полярно сияние, видими в някои части на света.

Причината за бурята е слънчева активност, започнала на 1 юли, когато активната област 14479 на Слънцето е произвела слънчево изригване от клас X1.1, съпроводено с коронално изхвърляне на маса (CME). Според специалистите именно бързото освобождаване на енергия и потокът от заредени частице са създали условията за възникването на геомагнитната буря. Въз основа на наблюденията на скоростта на слънчевия вятър, температурата и плътността на плазмата, както и на промените в междупланетното магнитно поле, учените смятат, че въздействието на короналното изхвърляне постепенно отслабва.

В неделя Слънцето е произвело ново мощно изригване от клас X1.3. То е довело до сериозни смущения във високочестотните радиокомуникации над Северна Америка, като честотите под 20 мегахерца временно са станали неизползваеми. Според центъра Китай почти не е бил засегнат, тъй като по-голямата част от страната се е намирала в нощната страна на Земята по време на изригването.

За разлика от събитието на 1 юли, последното изригване е възникнало близо до източния край на слънчевия диск. Въпреки че и то е било съпроводено от коронално изхвърляне на маса, учените не очакват изхвърленият материал да бъде насочен към Земята.