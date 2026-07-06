Михаела Маринова се радва на лятото. Певицата се е отдала на заслужена почивка в компанията на мъжа до себе си и техни общи приятели.

Мишето, както я наричат приятелите, споделя снимки в социалните мрежи, на които грее от щастие. На кадрите има по много море, слънце, красиви пейзажи, усмихнати млади хора.

По-рано Маринова за първи път сподели снимка, на която нейният годеник се вижда ясно. Поводът за това откровение бе неговият рожден ден.

Вижда се как двамата се забавляват във водата, смеят се, а по-късно позират прегърнати с морето зад гърба си. Вместо дълги обяснения Михаела избра думи, които казват всичко.