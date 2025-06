Топ 5 меме койна с потенциал за 1000x инвестиция през юни

© Докато пазарът на меме койни е в разгара си, няколко проекта показват огромен потенциал за растеж през юни.



Тези пет меме койна – обхващащи предпродажби, изкуствен интелект и утвърдени общностни токени са под интерес заради възможностите за ръст от 100x дори до 1000x.



Нека ги разгледаме по-подробно.



Solaxy (SOLX)



Solaxy е проект на Layer 2, предназначен да облекчи задръстванията и неуспешните транзакции в мрежата на Solana по време на високото натоварване. Вместо да конкурира Solana, Solaxy я подкрепя с off-chain система, която остава активна дори при забавяния. Това ускорява и повишава надеждността на мрежата за потребители и разработчици.



За разлика от много предпродажбени проекти, Solaxy вече разполага с работещи инструменти. Неговият блок експлорер и междуверижен мост, свързващ Solana и Ethereum Devnet демонстрират реален прогрес.



Проектът събра над милиона, а интересът на китове показва силна подкрепа. $SOLX все още е достъпен на цена от .001754 в предпродажбата на своя официален сайт. Можете да го закупите чрез ETH, USDT, BNB или банкова карта, както и в Best Wallet, подходящ за мобилни потребители.



Посетете Solaxy



Toshi (TOSHI)



Списъкът започва с Toshi (TOSHI) – актив от Base мрежата, който днес отбелязва спад над 1.8%, отразяващ общата тенденция на загуби сред криптовалутите. Този спад създава възможност за покупка на по-ниска цена.



Toshi се отличава като вероятно най-популярният токен в Base мрежата, с придружаващи меме койни, които придобиват силен импулс. Той се нарежда сред най-горещите проекти по пазарна капитализация, като вероятно е втори или трети по големина в Base Chain.



Revolut включва само около десет крипто активи, което подчертава значимостта на Toshi. Популярен в Европа и Азия с глобална подкрепа, той бива сравняван с Robinhood на американския пазар.



Turbo (TURBO)



Следващият проект е Turbo (TURBO) – AI генериран проект с пазарна капитализация под 0 милиона, който набира бързо скорост. Turbo започна като продукт, пуснат с ChatGPT и бюджет от , но се превърна в напълно децентрализирано, водещо меме койн приключение.



Проектът постигна важен етап с пускането на Turbo Chain чрез партньорство с Aurora и NEAR, а екипът представи и Turbo Swap за подкрепа на разрастващата се екосистема.



Turbo се гордее с над 125 листвания на спот борси като Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken и много други по света. Има слухове, че Robinhood може да бъде следващата борса, която ще листне Turbo, което може рязко да повиши цената.



Baby Doge Coin (BabyDoge)



Последният проект е Baby Doge Coin (BabyDoge). Именно той се откроява като един от най-активните в развитието си. Екипът разширява екосистемата си с DAO, NFT, платформа за размяна, силен фокус върху общността и образователни ресурси.



Потребителите дори могат да купуват имоти с Baby Doge. Също така, проектът се интегрира с екосистемата на TON и пуска TON farming, разширявайки обсега си. С присъствие на пазара в множество сектори, BabyDoge се позиционира като кандидат за следващия Shiba Inu в този цикъл.



С капитализация под 0 милиона, токенът предлага привлекателни стартови условия. Връщане към предишния му рекорд от около 0 милиона би означавало 4x печалба, а потенциалът му за превръщане в милиард доларов актив съществува напълно реално.



BTC Bull Token (BTCBULL)



BTC Bull Token е нов меме койн, вдъхновен от Биткойн, който привлича голямо внимание. Той позволява на потребителите да получават безплатен Биткойн, когато цената му расте, осигурявайки начин да увеличават запасите си и да се възползват от ръста на BTC Bull Token.



BTC Bull Token разполага и с дефлационен механизъм. От 5,000 на Биткойн, проектът ще изкупува и изгаря част от токените всеки път, когато цената на Биткойн се покачи с ,000. Това намалява наличното количество токени и потенциално може да увеличи стойността им.



Предпродажбата вече събра над милиона, но цените на токените скоро ще се повишат. В момента, BTC Bull Token може да бъде закупен на цена от .0026, като опциите за плащане са: ETH, USDT или банкова карта чрез официалния сайт или приложението Best Wallet.



Посетете BTC Bull



Заключение



Меме койните Toshi, Solaxy, Turbo, BTC Bull Token и Baby Doge Coin предлагат изключителен потенциал за ръст от 100x до 1000x през юни 2025 г. Със силни общности, иновативни функции и стратегически предпродажби, те са готови да поведат следващата вълна на бишия цикъл. Не пропускайте шанса да инвестирате в тези проекти, които комбинират хумор и дългосрочен потенциал.