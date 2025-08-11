ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:00Коментари (0)665
©
"Версията, която се опитват да ни пробутат, че Тошо се е самоубил, е абсурдна за всеки, който го познава добре! Той трепереше над живота си!", категоричен е Тошко Кюстендилския, който е дългогодишен приятел на Тодор Славков и верен дискотечен негов авер от десетилетия. Кюстендилецът бе един от опечалените приятели на внука на Бай Тошо, който заедно с Дани Графа отидоха на погребението на своя приятел в парцел 10 на Централните софийски гробища в края на юли т.г.

"Тошко беше параноичен на тема здраве. По време на ковид пандемията беше взел всички мерки, включително и пълна изолация, защото трепереше вирусът да не го убие", разказва неговият бивш съдружник от култовата в края на 90-те години на миналия век столична дискотека "Ескейп".

Синът на Людмила Живкова бил толкова скован от страх да не стане жертва на коварния вирус, че месеци наред си наложил пълен локдаун и му отказал срещи, пазейки се от разрастващата се пандемия. Той нито приемал приятели у дома, нито пък се отзовавал на явките им в различни ресторанти и клубове в София, които въпреки рестрикциите посрещаха посетители под строг фейсконтрол, пазени най-често от полицейски патрулиращи пред входовете им коли.

"Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си! Тази версия за самоубийство е абсурдна! Чуваме се с приятели, питаме се кой за последно какво е говорил с Тошо и всички сме единодушни - Тошко никога за нищо на света не би посегнал на живота си! Защо не говорят и не пишат за онези номенклатурчици, при които Тошко редовно беше на хранилка? Той знаеше толкова много за мръсните червени пари на онези, които в миналото са се мазнили на дядо му, а сега са със замах на олигарси! Търсете причината за смъртта на Тошо там, никакви депресии не е имал, никакви хапчета не е пил. Истината е, че финансовото му състояние не беше цветущо, и той си преслушваше от време на време партийните играчи и ги муфтеше за пари. Явно на някой от тях му е писнало и е насочил пистолет към главата му. Тошко, повярвайте, знае от баща си Иван Славков всички мръсни тайни на олигархията у нас, замогнала се с куфарчета с червени пари и държавната приватизация!", категоричен е и Жоро Аптекаря, един от верните приятели на Малък Тошко от години. 

По негови думи Тодор Славков от години разполагал с имотите на Христо Крушарски като със свои. "Искал бил да се усамоти! Глупости! Тошо си ходеше в къщите на Крушарски, все едно си е у дома. Какви усамотявания?", разказват приятелите му и отново се връщат към стриктния локдаун по време на ковида, когато Малък Тошко категорично отказвал срещи и поддържал само телефонен контакт с тях: "Помня, че като внесоха първата партида ваксини, Тошо пръв отиде да се ваксинира! Мислите ли, че човек, който се пази от вируси, би посегнал на живота си и би насочил към главата си пистолет?", питат аверите на Тодор Славков.

И споделят, че един от най-големите му страхове бил да не стане жертва на пътна катастрофа.

"Тръгнем ли някъде, кара като бабичка. И вечно изостава. С неговото мощно БМВ се тътри някъде след нас. Шубе го беше да не загине при пътен инцидент и много го бъзикахме, а то какво стана - скалъпиха му депресия, хапчета, самоубийство... И на кого точно - на Тошо Славков, това е виц! Тошо и самоубийство са две напълно противоположни неща и сестра му Жени Живкова го знае това!", убедени са приятелите му и настояват паметта на Малък Тошко да не се осквернява, като се нарича смъртта му самоубийствена.

"Редно е ченгетата да разследват убийството на Тошко. Той по традиция по-рано от обяд не ставаше. Куршумът е разцепил главата му малко след като се е събудил, пил е кафе, не е бил пиян, нито дрогиран, аутопсията го доказа. Нека проверят кой му е гостувал във вилата и защо вайбърът от телефона на Тошко е изтрит. Някой е искал да прикрие следите си с чата с Тошко. Този, който е изтрил приложението от апарата, е убиецът на Тошко!", категорични са приятелите на покойния Тодор Славков, пише "България Днес".


Още по темата: общо новини по темата: 2
10.08.2025 Христо Крушарски: Не мога да повярвам, че се е самоубил
23.07.2025 Сбогуваме се с Тодор Славков на 24 юли






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
16-годишният Даниел носи храна и вода на пожарникари и доброволци...
23:22 / 10.08.2025
Експерти алармират: Производителите увеличават изкуствено цените ...
21:11 / 10.08.2025
Земетресението е усетено в Южна България
20:29 / 10.08.2025
Сваленото семейство от полет на Ryanair: Оставиха ни като отхвърл...
20:01 / 10.08.2025
Очаква ни двойно поскъпване на рибата
19:15 / 10.08.2025
Руският театрален режисьор Юрий Бутусов се е удавил в Созопол
18:25 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
Почина Тодор Славков!
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Преброяване на населението 2021 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: