Хора от цяла България тръгват към Пловдив, дано времето не им развали плановете

© Hills of Rock 2024 започва! Фестивалът ще се проведе от днес до събота включително в Пловдив на Гребния канал. Основната сцена вече е напълно изградена. Тази година за първи път и по желание на феновете е предвидена и специална теренна настилка пред основната сцена. Тя е с цел да се намали прахоотделянето и да се запазят тревните площи. Настилката е от материал, който се използва в цял свят за най-големите музикални събития за покриване на концертни терени и издържа до 90 часа екстремно натоварване.



Хиляди жители и гости на Пловдив се очаква да посетят фестивала – символ на града с повече от 50 групи, три сцени и необузданата енергия на публиката и рок музиката, която я сплотява.



Hills of Rock 2024 ще отвори врати около 15:30 часа утре. Всеки ден,изпълненията на главна сцена ще продължават до 00:15 ч. Изпълненията на останалите сцени ще продължават до около 01:50 ч.



През 2024 достъпът до фестивала тази година ще се осъществява през два входа. Организаторите призовават да спазвате входовете за достъп в зависимост от билетите, които притежавате. Все пак, ако имате валиден билет, ще можете да достъпите събитието и от двата входа, така че да – ако приятелите Ви имат тридневен билет, а Вие – еднодневен, ще можете да влезете заедно.



- Вход за притежатели на еднодневни билети - откъм главния вход на стадион "Пловдив“;



- Вход за притежатели на тридневни билети – добре познатият до момента главен вход на фестивала; достъпва се от пресечната точка на ул. Ясна поляна и ул. Владивосток.



В зоната на Hills of Rock е разрешено внасянето само на малък обем лични вещи и дрехи:



- Слънцезащитен крем;



- Репелент (препарат за предпазване от ухапване от насекоми) – да НЕ е под формата на аерозол/в опаковка под налягане;



- Запалка; Цигари/Е-цигари;



- до 0,5 л. пластмасова бутилка с вода /капачката ще бъде премахната на входа/;



- Медикаменти (астма спрей, хапчета и др.);



- Външна батерия за зареждане на телефон (powerbank); Разтвор за контактни лещи;



- Дезинфектант за ръце;



- Инсулинова спринцовка (НЕ нормална спринцовка, а такава с много къса игла), максимално позволена е 1 спринцовка;



- Малка бутилка инсулин;



- Бебешка количка/кошница.



Изрично забранени са:



- Вещества, чиято употреба е забранена от закона;



- Наркотични вещества и принадлежности за тяхната употреба;



- Хладни, огнестрелни оръжия и други средства за самозащита (като например, но не само, всякакви размери ножове, газови пистолети, лютив спрей) или други опасни предмети, които могат да се използват като оръжия;



- Запалими вещества или течности, включително аерозоли;



- Маркери, спрейове;



- Раници и чанти с вместимост по-голяма от 15 литра или около 35х25х12 см са изрично забранени



- Стъклени и пластмасови контейнери, стъклени/метални/пластмасови бутилки, метални чаши и твърди опаковки;



- Храна и алкохол, внесени отвън;



- Вода за един човек в разфасовка по-голяма от 0,5 литра



- Чадъри – ако вали, молим да вземете дъждобран; банери, факли, пръчки (вкл. селфи стикове);



- Обемисти предмети, столове, кутии, шалтета, спални чували и палатки;



- Велосипеди, скейтборди, ховърборди, електрически скутери и други превозни средства;



- Лазери, светещи пръчки;



- Устройства, произвеждащи шум – свирки, звънци и други;



- Колани-вериги, обвити ремъци и колани със шипове (конусни шипове);



Многократното влизане и излизане в рамките на един фестивален ден е забранено. Разбира се, притежателите на тридневни билети ще могат да достъпят събитието след приключване на първия фестивален ден. При влизане може да се наложи да представите документ за самоличност.



Позволено е да се снима само с телефон и фотоапарат тип "сапунерка“ (такъв, който не позволява смяна на обектива). Забранено е да се внася професионална или полупрофесионална фото- или видеотехника. Изрично забранено е използването на дронове.



Забранено е внасянето на храни и напитки от всякакъв тип в рамките на фестивала, с изключение на детски храни. На Hills of Rock 2024 ще имате достъп до огромно разнообразие от места за хапване и пийване, вкл. веган опции.



Позволено е внасянето на вода в разфасовки до 500 ml на човек. В случай на екстремно високи температури е възможно това количество да бъде увеличено на 750ml.



По време на Hills of Rock 2024 ще имате достъп до зона за съхраняване на лични вещи. В случай на необходимост, ще можете да оставите своите лични принадлежности там. Зоната за съхранение ще бъде отбелязана на картата на фестивала, за да се ориентирате къде ще бъде разположена. Имайте предвид, че за използване на зоната за съхранение ще бъдете таксуван/а.