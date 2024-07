© виж галерията Здравеняците от Amon Amarth сложиха край на тридневния фестивал Hills of Rock край Гребната база в Пловдив. Тазгодишното издание напълно оправда очакванията и се нарежда сред най-добрите.



Вчера на основната сцена бе ден за по-тежката музика - Massive Wagons и Combichrist доволно подгряха публиката за по-нататъшното шоу.



Трети бяха ексцентричните шведи PAIN, за които България е една от любимите дестинации - идвали са вече доста пъти у нас. Вoкалистът и мотор на групата Петер Тегтгрен е изградил специална връзка с българската публика, която пък на галено му казва Пешо. Бандата изпълни няколко песни от новия албум "I am", както и, разбира се, най-големите си хитове - Party In My Head, Shut Your Mouth и др.



Следващата банда бе Suicidal Tendencies, която бе в България за първи път от 25 години. Американка група e създадена през 1980 г. и я описват "кръстниците" на кросоувър траша.



Групата е претърпяла различни промени в състава си, като вокалистът Майк Муир е единственият останал оригинален член.



Трябва да бъде отчетено, че Муир е на 61 години, а през целия концерт не спря спря да бяга, скача, дивее и да комуникира с публиката. Малко вокали могат да се похвалят с това качество. Беше толкова приятелски настроен, че към края на концерта се случи нещо, което става изключително рядко на големи концерт в България, а и изобщо. Муир накара деца от първия ред да се качат при него на сцената и да куфеят с него по време на песните. Никога не е имало толкова народ на сцената на HILLS OF ROCK.



А цялостното представяне на Suicidal Tendencies бе на много високо ниво, публиката бе взривена на парчетата You Can't Bring Me Down, War Inside My Head и Nobody Hears.



Накрая епичните викинги от Amon Amarth тотално отвяха и продъниха Гребната. Основани в Швеция през 90-те, те изковават изключителна дискография от гръмотевични, метъл химни, богати на магически образи от историята, фолклора и културата на викингите. Стилът им е мелодичен мелодичен дет метъл. Групата базира повечето от своите текстове на песни върху скандинавската митология, епохата на викингите и предхристиянския свят.



Хореографията на концерта бе страхотна - огнено шоу, а за фона отзад се редуваха огромни гумени фигури на Один, викингски кораби и дракони.



Тежките китарни рифове Олави Миконен бяха истинска наслада за ухото, а уникалният глас на Йохан Хег нито веднъж не го предаде. Парчетата The Way of Vikings и First Kill подействаха особено въздействащо за публика. А Raise Your Horns бе кулминацията на шоуто, която буквално отвя хилядите в Пловдив.



Един прекрасен завършек на 3-дневен фестивал, който ще се помни като един от най-добрите, правени в България през последните години. А това дали Гребната в Пловдив е подходящо за провеждането на такива мащабни събития, си е изцяло и тема на друг разговор.



Ето и сетлистата на Amon Amarth:



1. Guardians of Asgaard



2. Raven's Flight



3. The Pursuit of Vikings



3. Deceiver of the Gods



4. As Loke Falls



5.Tattered Banners and Bloody Flags



6. Heidrun



7. War of the Gods



8. Put Your Back Into the Oar



9. The Way of Vikings



10. Under the Northern Star



11. First Kill



12. Shield Wall



13. Raise Your Horns



14. Crack the Sky



15. Twilight of the Thunder God