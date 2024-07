© Фейсбук виж галерията "Аз съм просто без думи! Бях от онези, които не се зарадваха. като ги обявиха, признавам. Нооо... този концерт ме взриви! Разплакаха ме, като изкараха народните певици и момичето рожденичка.... беше брутално!!!!!"



"Не им бях фен до днес! Може би след Slipknot това е най-добрият лайв, на който съм бил някога, а дори не съм им фен! Изкъртиха! Сцена, изява, ефекти, какво ли не! Определено бяха топ!"



"Благодаря ви, поревах си накрая! Не съм си и мечтала, че ще мога да ги гледам на родна земя, а колко време се надявах да изкарате и Мистериите с тях ... Нямам думи наистина да опиша шоуто, на което станахме свидетели и смело мога да твърдя, че това е най-добрият концерт, който се е случвал в България до момента!



Благодарим ви, Hills of Rock, това беше феноменален спектакъл!".



Това са само една много малка част от коментарите в социалната мрежа Фейсбук след снощния концерт на Bring Me the Horizon. Както вече Plovdiv24.bg съобщи, британците буквално отрязаха главите на публиката с невероятното си шоу.



Днес е последният ден на фестивала. Какво предстои?



27 юли, събота



Massive Wagons



Combichrist



PAIN



Suicidal Tendencies



Amon Amarth