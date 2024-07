Професор от Пловдив за концерта на Bring Me the Horizon: Не беше истински!

© Продължават коментарите и отзивите за фестивала Hills Of Rock, който се проведе преди броени дни в Пловдив на Гребната база. Според университетския преподавател проф. д-р Велин Станев групата на феста категорично е била Korn, а шоуто на Bring Me the Horizon e било прекалено прехвалено.



Ето и част от коментара на Велин Станев, който е изключително популярен сред рокаджийските среди в града под тепетата като отличен познавач на рок музиката в почти всичките й вариации:



"След концерта на Bring Me the Horizon тръгнаха приказки, че шоуто им било извънземно. И това са празни думи. Извънземно е шоуто на "Рамщайн", това на Bring Me the Horizon беше средна ръка, а за самото свирене и пеене - без думи.



Половината музика се пускаше от компютър – какво шоу е това?



Ето, че без да искам и аз се включих в спора - за и против компютрите на сцената и бих казал, че ако става дума за малки подложки тук и там – бива, но когато всички клавишни, всякакви звуци и подложки, част от вокалите и дори от китарите и ударните се пускат от компютър – това вече не е истинско. За мен концерта на Bring Me the Horizon не беше истински и нищо, че децата пяха песните дума по дума, и нищо че десетки девойки крещяха, че обичат певеца Оли Сайкс. Щом им е било гот – ок, на мен не ми беше. Определено - не!



Виж Suicidal Tendencies са на другия полюс – ето това е истинският контакт – 100 процента искреност в свиренето и в самото присъствие. Ето това е отвяване, ето това е взаимодействие с публиката. Най-якото пого беше именно при Suicidal Tendencies, да не говорим за децата, които бяха изкарани на сцената...



И ако тръгнем по дни...



За мен този неподправен контакт през първия ден го направиха британците Skindred – страхотен купон.



И Spiritbox бяха много добри, бяха страхотни, но те не са фестивална банда – цялата им концепция е малко по-различна.



През втория ден ни зарадваха с истинско свирене американците Baroness. При Imminence също имаше доста компютри, а Bring Me the Horizon вече ги коментирахме.



През третия ден се отчетоха със собствени сили Massive Wagons, Suicidal Tendencies и изключително симпатичните шведи Amon Amarth, чиито певец – иначе с каменно изражение доста се усмихваше и се беше понапънал да научи малко български думички. Евала.



И ако трябва да кажа еднозначно къде истинското свирене, контактът и шоуто бяха в абсолютен баланс… то за мен отговорът е категоричен.



Всичко дозирано както трябва, всичко на 100 процента беше при Korn. Така че казано иначе – групата на Hills Of Rock 2024-а беше Korn!".