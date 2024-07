© виж галерията Снощи в Пловдив Bring Me the Horizon изнесе първия си концерт в България. Както се казва - една мечта, стана реалност, предава Plovdiv24.bg.



Мнозина подходиха скептичнo, когато Bring Me the Horizon бяха обявени за втория хедлайнер, но трябва да се отчете фактът, че рядко толкова актуална група изнася концерт в България. A начинът, по който го направи, бе особено впечатляващ.



Преди BMTH да излязат на сцената, хеви метъл бандата Baroness (САЩ) и метълкорите от Imminence (Швеция) подгряха солидно хилядите, които започнаха да се струпват пред основната сцена.



Точно в 23:00 всичко заглъхна. На видеостените се появи анимираната Е.V.E, за да даде начало на интерактивното взаимодействие на бандата с публиката в Пловдив.



Живите изпълнения на BMTH са истинско изживяване - спектакъл със звукови, светлинни и пироефекти. Има банди, които просто си изпяват песните и слизат от сцената. Оли Сайкс обаче накара публиката в Пловдив да се почуства специално.



Музикалният стил на групата е описван главно като метълкор, алтернативен рок и метъл и електронен рок.



Два момента, задължително трябва да бъдат отбелязани - излизането на "Мистерията на българските гласове“ за интрото на песента Parasite Eve и качването на сцената на 13-годишното момиче Гери, което имаше рожден ден. Заедно със Оли Сайкс изпяха Antivist. И двете включвания бяха изключително запомнящи се изненади.



"България, винаги съм искал да ви попитам нещо", каза Оли Сайкс и запя може би най-големия хит на групата, с който добиха световна популярност - Can You Feel My Heart. При тази песен беше и самата кулминация на спектакъла - хилядите край Гребната база пяха с Оли и тотално го заглушиха.



Общо взето в 100-минутното шоу изпълниха почти всички известни парчета - Throne, Shadow Moses, Kingslayer и др. Малък е шансът е фен на BMTH да е останал недоволен от нещопрпунато.



Със своя контакт с публиката, чудесното сценично поведение, бандата със сигурност си намери и свои нови фенове сред топлата публика в Пловдив.



Концертът на четворката от Шефилд определени се нарежда сред най-добрите, правени в България през последните години.



"България, вие сте страхотни. Обичаме ви. Ще се върнем", обеща Сайкс в края на концерта.



Всички песни, които Bring Me The Horizon изпълни:



1. DArkSide



2. Empire (Let Them Sing)



3. MANTRA



4. Teardrops



5. AmEN!



6. Kool-Aid



7. Shadow Moses



8. Obey



9. Top 10 staTues tHat CriEd bloOd



10. Kingslayer



11.Parasite Eve (Introduction by Bulgarian folk choir)



12. Antivist (with a fan named Geri, it was her birthday)



13.Drown



14. Can You Feel My Heart



На бис:



15. Doomed



16. LosT



17. Throne