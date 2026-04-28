18-годишно момиче почина при тежка катастрофа в Софийско, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал тази нощ на пътя Мездра-Своге - в района на село Гара Лакатник. Кола е катастрофирала в мантинела, като момичето е загинало на място. По случая се води разследване.

Други двама души са загинали само в рамките на часове заради инциденти в Пловдив и Стара Загора

Тежка катастрофа с фатален край е станала в ранните часове на днешния ден, 28 април, на пътя между селата Калековец и Стряма. От Областната дирекция на МВР – Пловдив съобщиха официални подробности за инцидента, който отне човешки живот, информира Plovdiv24.bg.

Сигналът за произшествието е подаден около 05:40 ч. По предварителна информация лек автомобил "Форд“ се е блъснал с висока скорост в задната част на движещ се пред него трактор. Пристигналият на място екип на "Спешна помощ" е констатирал смъртта на мъжа, управлявал колата. Към момента не се съобщава за други пострадали.

Районът на катастрофата веднага е бил отцепен от полицейски екипи, а местопроизшествието е запазено за извършване на щателен оглед. Заради инцидента движението в участъка е преустановено, като е въведена временна организация на трафика.

Автомобилите се пренасочват през Чекерица, докато приключат следствените действия на място.

Стара Загора

Още една тежка катастрофа със загинал и трима ранени почерни днешния ден. Инцидентът е станал в района на пречиствателната станция на Околовръстния път на Стара Загора, а сигналът за него е подаден в 08:02 часа, информираха от пресцентъра на полицията.

По първоначални данни сблъсъкът е настъпил между два леки автомобила. Ударът е бил изключително силен, като на място е издъхнал водачът на едната кола. Самоличността му все още е в процес на установяване, съобщава Zagora24.bg.

В другия автомобил са пътували трима души, които са транспортирани по спешност в болница за оказване на медицинска помощ. Пострадалите са 59-годишен мъж (водач на автомобила), 28-годишна жена, 54-годишна жена.

На мястото на произшествието веднага са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Извършва се оглед за изясняване на точните причини, довели до фаталния инцидент.

Движението в района на Околовръстния път е затруднено. Полицейски служители регулират трафика, докато приключат следствените действия и превозните средства бъдат отстранени от пътното платно. Органите на реда призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и, ако е възможно, да използват алтернативни маршрути.