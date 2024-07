© Facebook виж галерията Взрив от емоция и убийствена енергия на многохилядната публика буквално разтърси Гребната база в Пловдив снощи, по време на първата вечер на Hills of Rock 2024, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Небето над Пловдив се нажежи и преливаше от музика и електричество откъм трите сцени и над 15-те яки групи, които се качиха на тях.



Преди невероятното преживяване, което оставиха група KoЯn, на основната сцена се развихриха Spiritbox, Skindred и българската банда Me and My Devil.



На сцените На Тъмно и Stroeja излязоха още 11 предимно български групи, които ощастливиха феновете си също толкова, колкото и хедлайнерите KoЯn.



Непълнолетни момичета, дошли за първи път на хеви метал концерт пищяха и пяха, заедно с кумирите си на сцената.



Не липсваха и инциденти - припаднали от екстаз девойки по време на изпълнението на KoЯn бяха изнесени до пунктовете за спешна помощ, където бързо намериха своето спасение.



Стотици благодариха на Fest Team във мрежата заради добрата организация на фестивала. Беше добре обмислено всичко от входа, до изхода - много и разнообразна храна и питиета, места за отдих, прекрасна мърч зона, без бутане и недоволство.



Билетите снощи достигнаха цена от 200 лева.



