© Фейсбук виж галерията Силен първи ден на Hills of rock в Пловдив. Хедлайнери на първия ден от рок фестивала край Гребната бяха легендите от "Корн", предаде Plovdiv24.bg.



Вратите за събитието бяха отворенеи в 16:30. Първи на основната бяха сънародниците ни от групата Me and my devil, които се справиха отлично с нелеката задача да дадат верния тон за първия ден от фестивала.



След тях се качиха Loathe, хеви метъл банда от Ливърпул. Слабо популярни са в България, но с парчетата си със сигурност спечелиха много нови фенове.



Трети подред бяха уелсците от Skindred. Техният стил може да се определи като нещо средно между метъл и реге. Правеше впечатление активността на вокалиста Бенджи Уебе да води своеобразен диалог с публиката. Заразителната му хиперактивност помогна още повече да се вдигне настроението у феновете, които се увеличаваше все повече и повече.



Предпоследни в програмата за първия ден от Hills of Rock бяха канадската група Spiritbox. Стилът на бандата включва електронни елементи и черпи от различни влияния, метъл поджанрове като метълкор и прогресив метъл.



Четворката от Канада се представи повече от достойно след трагедията, която ги сполетя буквално в деня на концерта - смъртта на бившия им басист Бил Круук. Вокалистката Кортни Лаплант показа широк спектър от вокални способности, които напомняха на Кейт Буш и Ейми Лий в най-добрите им години. Представлението на Spiritbox трая по-малко от предвиденото - около 50 минути. Това бе повод десетки да се изсипят пред друга от сцените на фестивала - "На тъмно", където прекрасната Керана с нейните космонавти направиха уникално шоу.



Часът на истината на 25 юли, 2024 година в Пловдив настъпи малко след 22:45 часа. Легендарните KoЯn излязоха и показаха, че са истинско явление в метъл музиката. Бандата, която в средата края на 90-те сложи нова глава в историята на тежката музика и предаде ново звучене ню метъл жанра, повлиява на редица други банди като Limp Bizkit, Linkin park, Papa Roach и др.



Поне 15 000 души имаше на Гребната база. По принцип KoЯn е банда, която преспокойно, може да напълни и един голям стадион.



Те излязоха и буквално смляха от кеф хилядите фенове. Джонатан Дейвис дори и да не си даваше много зор за песните (а той както винаги се раздаде като за последно), нямаше да има значение, защото така или иначе публиката знаеха текстовете наизуст и пя, и куфееше с него.



Дейвис доказа защо, че е един от разпознаваемите гласове изобщо в музиката, а пък китаристът Джеймс Шафър защо е един от най-великите китаристи за всички времена.



Над Дейвис на видеостената по време на концерта се редуваха изображение на обложките на албумите на групата през годините.



Бяха изпяти единични парчета от албуми The Serenity of Suffering, Requiem и The Nothing . Не бяха пропуснати, разбира се, и най-големите хитове - Falling Away from Me, Coming Undone (с откъс от "We Will Rock You“ на Queen) и Freak on a Leash. На тези песни пък публиката тотално заглуши Дейвис. Дейвис не пропусна да покаже и своите възможности с гайдата в парчето Shoots and Ladders, песен, която не почти не пропуска да изпълни на концерт. За нея често използва и откъс песента на Металика "One".



Особено запомнящ се бе моментът, в който Дейвис призова всички да размахат среден пръст във въздуха за изпълнението на песента Y'all Want a Single.



С няколко думи - велик и епичен концерт на KoЯn, който няма да бъде забравен. Заема своето място до тези на Metallica и Iron Maiden като най-великите, изнасяни в Пловдив.