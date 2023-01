Община Пловдив отговори за Hills of Rock 2023

© Във връзка с информацията, разпратена до медиите днес от екипа на Fest Team - промоутърската компания, която организира фестивала Hills of Rock в Пловдив, в която се твърди, че "kерешителност, забавяне от страна на общината и административни пречки са сред спънките, които срещат организаторите на рок събитието на България Hills of Rock за 2023“, и още " …съдбата му отново виси на косъм. Съществува реален риск Пловдив да остане без най-вълнуващото събитие за българските фенове на музиката, заради мудност и колебливост от страна на общината“, оттам искат да направят следните важни уточнения:



- Всяка година фестивалът Hills of Rock в Пловдив се организира след участие по отворена покана за проекти, която се обявява от Фондация "Пловдив 2019“. В този смисъл община Пловдив, общинската администрация не е страна в тази комуникация, както е цитирано в съобщението.



- Фондация Пловдив 2019 обяви отворена покана по програма Наследство през ноември миналата година, като периодът на кандидатстване беше от 7 ноември до 15 декември 2022 г. Общ бюджет на Фондация "Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана: 1 000 000,00 лв . Експертната комисия за разглеждане и оценка на кандидатурите се състои от 7-членното жури и включва представители на културните среди в Пловдив, които имат пряко участие в реализацията на проекта "Пловдив – Европейска столица на културата 2019“. Резултатите по отворена покана "Наследство 2023“ , по която бяха подадени 64 проекта, се очаква да бъдат публикувани до 22.01.2023 г. Информация за това е публикувана и на сайта на фондацията.



- Промоутърската компания Fest Team е кандидатствала при условията, обявени в поканата, които можете да прочетете на https://plovdiv2019.eu/bg/opencall. Забавяне към днешна дата – 20 януари по процедурата няма, както и "нерешителност, забавяне от страна на общината и административни пречки“.