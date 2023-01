Нови тежки обвинения към община Пловдив

© Фейсбук Нерешителност, забавяне от страна на общината и административни пречки са сред спънките, които срещат организаторите на рок събитието на България Hills of Rock за 2023, съобщават те.



След като миналата година и след двугодишно прекъсване заради епидемията от Covid-19, една от емблемите на "Пловдив – Европейска столица на културата 2019“, рок фестивалът Hills of Rock се завърна ударно на Гребната база, съдбата му отново виси на косъм. Съществува реален риск Пловдив да остане без най-вълнуващото събитие за българските фенове на музиката, което през годините ги срещна със Slipknot, Whitesnake, Mercyful Fate, Disturbed, Iron Maiden, Judas Priest, Sabaton, Evanescence, Garbage и много други, някои от които – за първи път в България, заради мудност и колебливост от страна на общината.



Едно от най-дългоочакваните музикални събития на България, чиято подготовка започна още в последния ден на миналогодишния фестивал, все още не може да получи категорични параметри за провеждането си през 2023. Събития от такъв мащаб се планират с месеци подготовка, а общинската администрация в Пловдив все още не е в състояние да покаже категорично желание и воля Hills of Rock да продължи да се случва на територията на града на тепетата въпреки недвусмисленото позитивно влияние на фестивала върху местния бизнес.



Затова от Fest Team - промоутърската компания, предпочитан партньор на гигантите Live Nation за България, обмислят релокация на фестивала. Заради устойчивия успех на марката “Hills of Rock" миналата година, например, фестивалът имаше и софийско издание (Hills of Rock Sofia Edition с Five Finger Death Punch, Placebo и други).



Публиката, посетила всички издания на най-големия музикален фестивал у нас през годините надхвърля внушителната цифра 100 000 човека. По данни от 2022, приходите в община Пловдив от настаняване и туризъм в дните на фестивала достигат 8 милиона лева!



Размахът на фестивалните проекти на Fest Team и техният директен принос към икономическото развитие на съответния регион са очевидни и въздействат благоприятно на локално ниво в градовете, в които забавленията вървят ръка за ръка с местния бизнес. 2500 човека са ангажираните в подготовката на фестивала, като 1000 от тях – на терен.



Хилядите рок фенове посетители на града осигуряват внушителен приход в бюджета му със 100 % заетост на местата за настаняване, а бизнеси като бензиностанции, магазини, ресторанти, барове, хотели, градски транспорт, таксиметрови услуги и други са сред многото обекти, при които се наблюдава значимо увеличение на потреблението, когато наблизо се провежда музикален фестивал.