Решават бъдещето на "Хилс оф рок" в Пловдив

© Промоутърската компания Fest Team, организатор на фестивала Hills of Rock в Пловдив, община Пловдив и общинска фондация "Пловдив 2019“ канят представителите на медиите на пресконференция по повод настъпването на важни промени, съпътстващи провеждането на изданието на най-големия музикален фестивал у нас Hills of Rock в Пловдив през 2023 година.



Ще стане ясно дали въобще ще има фестивал в Пловдив тази година и в бъдеще и ако да - под каква форма ще се проведе той.



Вече седем години "Хилс оф рок" e институция за българския фестивален свят. Повече от 130 имена гостуват в Пловдив от 2017 до днес - благодарение на "Хилс оф рок" видяхме световно любими банди като Three Days Grace, Evenescense, Guano Apes, Iron Maiden, Sabaton, Judas Priest, Slipknot, Mercyful Fate, Whitesnake, Garbage, Behemoth.



В пресконференцията ще участват Пламен Панов – заместник-кмет по култура, археология и туризъм, Стефан Еленков- промоутърска компания Fest Team, Кирил Велчев – изп. директор на фондация "Пловдив 2019“.



Пресконференцията ще е утре от 10.30 часа в Малка конферентна зала, ет. 2 в Дома на културата "Борис Христов“.