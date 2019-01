© виж галерията Откриващият уикенд на Европейска столица на културата предизвика голям медиен интерес. През последните дни обширни материали се появиха в почти всяка страна на Стария континент, в САЩ, Китай, Индия, Русия и т.н. Сред най-известните медии са "Фигаро", The New York Times, Euronews, La Repubblica, Daily Telegraph, Deutsche Welle, RAI TV, The EconomicTimes, немските национални телевизии ZDF и ARD, също France-Presse“, Reuters, "ТАСС“, китайската агенция Xinhua, Associated Press, и още много други. Последните два дни над 120 международни публикации показват откриването в Пловдив като начало на културната програма за 2019-та на Стария континент с много снимки, видеа и журналистически коментари. Ето и цитати на по-популярните от тях:



"Бляскаво шоу с участието на над 1500 изпълнители бележи началото на програмата на българския град Пловдив като Европейска столица на културата за 2019 г. в събота вечер“ (Xinhua)



"Южният град Пловдив стартира годината си като Европейска столица на културата със светлинно и музикално шоу на 30-метрова кула в центъра на града и фойерверки, които привлякоха публика късно в събота въпреки хладното време.“ (Reuters)



"Пловдив 2019: Исторически момент в исторически град“ (Deutsche Welle).



"Град, готов за светлината на прожекторите. Като европейска културна столица на 2019 г. този европейски скъпоценен камък е готов да блесне пред света“.



По програма чуждите медии присъстваха и на откриването на изложбата "ДИМ. Истории за тютюна“, изложбата "Изкуството на свободата – от Берлинската стена до уличното изкуство“, огненото шоу изпълнено на Пеещите фонтани и др. събития от изминалия уикенд. Разходката сред забележителностите на града ги запозна с хилядолетната история на Пловдив и предстоящите културни събития през годината. Всички те събраха впечатления и от разговори с граждани и участници в програмата на Пловдив 2019.



Те планират да посетят Пловдив отново, за да бъдат отразени с още по-голям международен отзвук моменти от разнообразната културна програма през цялата година. Един от основните аспекти на програмата Eвропейска столица на културата е възможността страната и градът домакин да се рекламират в позитивен план, да привлекат внимание със стойностно културно съдържание. През 2019 вече се очакват над 2 млн. туристи да посетят Пловдив заради титлата, като вече има и първият рекорд. По време на откриващия уикенд повече от 10 000 български и чуждестранни туристи посетиха града.



