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Áîðèñîâ: Ïî-ñêúïà "ñèíÿ çîíà"! Êîéòî èñêà äà ñå ðàçõîæäà ñ êîëà, äà ïëàùà ïîâå÷å
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 19:52 / 21.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ ïðåäëîæè ïî-ñêúïà "ñèíÿ çîíà" çà êîëè â öåíòúðà íà Ñîôèÿ. "Êàòî ïîñòèãíåòå äà ñå óïëúòíè è ñ ìåòðîòî çîíàòà, òðÿáâà äà íàïðàâèòå ñêúïà çîíà â Ñîôèÿ â öåíòúðà òàêà, êàêòî â öÿëà Åâðîïà. Êîéòî èñêà äà ñå ðàçõîæäà ñ êîëàòà èç ãðàäà, òðÿáâà äà ñè ïëàùà ïîâå÷å, çàùîòî ñå çàìúðñÿâà è âúçäóõà ïîâå÷å. Òåçè ïàðè òðÿáâà äà îòèäàò â ìåñòà, êúäåòî äà ñâàëèì õîðàòà îò àâòîìîáèëèòå - ïî-åâòèíî, ïî-áúðçî, 100% åêîëîãè÷íî ÷èñòî", êîìåíòèðà òîé â íà÷àëîòî íà äíåøíîòî ïðàâèòåëñòâåíî çàñåäàíèå.

Áîðèñîâ êàçà, ÷å â ìîäåðíèçàöèÿòà íà Ñîôèÿ ñå èíâåñòèðàò îãðîìíè ñðåäñòâà. "Åäíî âðåìå àç êàòî ñòàíàõ êìåò, íàé-ìëàäèÿò òðîëåé "Èêàðóñ" áåøå ïî-ñòàð îò ìåí, äà íå ãîâîðèì çà òðàìâàèòå, íÿìàøå íèòî åäèí íîâ. Àâòîáóñèòå îò Îðëîâ ìîñò ïî "Öàðèãðàäñêî" äî Ïëèñêà - ÷åðåí äèì, ñúùî áÿõà ñòàðè "Èêàðóñ"-è", äàäå ïðèìåð òîé.







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