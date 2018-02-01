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|Áîðèñîâ: Ïî-ñêúïà "ñèíÿ çîíà"! Êîéòî èñêà äà ñå ðàçõîæäà ñ êîëà, äà ïëàùà ïîâå÷å
Áîðèñîâ êàçà, ÷å â ìîäåðíèçàöèÿòà íà Ñîôèÿ ñå èíâåñòèðàò îãðîìíè ñðåäñòâà. "Åäíî âðåìå àç êàòî ñòàíàõ êìåò, íàé-ìëàäèÿò òðîëåé "Èêàðóñ" áåøå ïî-ñòàð îò ìåí, äà íå ãîâîðèì çà òðàìâàèòå, íÿìàøå íèòî åäèí íîâ. Àâòîáóñèòå îò Îðëîâ ìîñò ïî "Öàðèãðàäñêî" äî Ïëèñêà - ÷åðåí äèì, ñúùî áÿõà ñòàðè "Èêàðóñ"-è", äàäå ïðèìåð òîé.
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21:11 / 21.02.2018
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20:25 / 21.02.2018
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01:52 / 22.02.2018
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