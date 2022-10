© виж галерията Остават броени дни до най-голямото модно събитие на Балканите "ТексТейлър Експо“ 2022. То ще се проведе от 27 до 29 октомври в Палата № 6 на Международен панаир Пловдив.



Специален акцент в тридневното изложение е дизайнерската работилница CreativeLab на международно известния и биографично свързан с Пловдив дизайнер Иван Донев, който е роден в града под тепетата преди 35 години. Модели на талантливия творец носят световни знаменитости на престижни събития като фестивала на киното във Венеция, нощта на звездите в Холивуд, галавечерята на наградите "Оскар“, благотворителната вечер на сър Елтън Джон в Лос Анджелис, наградите BAFTA, филмовия фестивал NAPA Valley Film Independent Spirit Awards Hollywood. Сред почитателите на топ дизайнера са актрисите Брияна Евиган, София Милош ("Местопрестъплението: Маями“), Кристина Очоа ("Blood Drive“ ), певицата Дая (носител на Приз "Грами“), певицата Mýa ("Мръсни танци: Хавански нощи“), Падма Лкшими (носител на награда "Еми“), лейди Виктория Фредерика Изабела Хърви и много други.



След завършването на средното си образование в Пловдив Иван Донев живее и работи в Рим, където през 2011 г. се дипломира в Международната академия за висша мода "Коефия“. Скоро след това медиите на Ботуша го обявяват за "осиновеното дете на Висшата мода“. Той е носител на 20 международни награди, сред които Оскар RCC за мода, категория "Най-добър интернационален дизайнер“ – Чикаго, САЩ, и CertiLuxe Award 2013 за иновации, уникалност и качество в модния дизайн от Седмицата на дизайна в Милано, Италия.



През 2018 г. списание Free Time номинира Иван Донев за една от стоте най-влиятелни личности на Рим и му връчва наградата People of the Year Award. В настоящата 2022 г. е отличен с почетната награда на Община Дженцано – Рим, а за приноса му в развитието и съхранението на Висшата мода за втори път става носител на Golden Lady 2022 в Дубай.



Повече от 300 публикации на водещи специализирани издания са посветени на българина Иван Донев – моден и интериорен дизайнер, лектор и университетски преподавател, актьор в италиански и американски филми, костюмен дизайнер за световни кино продукции и рекламни проекти, консултант в производството на едни от най-големите световни модни марки, социално чувствителен и ангажиран с редица благотворителни каузи.



Стилът "Донев“ впечатлява модните критици и те не пестят комплименти за творческото въображение и изящното изпълнение в моделите на българина. Талантливият творец посвещава част от дейността си на млади български дизайнери, чиито продукти промотира по света чрез инициативата "Произведено в България - Made in Bulgaria".



Творческата работилница на Иван Донев в рамките на "ТексТейлър Експо“ 2022 е предназначена както за младите дизайнери, така и за утвърдените в бизнеса имена. Предвидени са теоретични и практически лекции за последните модни тенденции и техники с гости от Италия. Всеки изкушен от модата ще намери нещо полезно за себе в планираните мероприятия, Участието в творческия уъркшоп с Иван Донев става чрез онлайн регистрация.



Регистрацията осигурява пълен достъп до щандовете на изложителите и събитията от тридневната съпътстваща програма с красивите ревюта, семинари, стартъп зони за млади дизайнери, нови технологии при текстила, техники за щампи, декорации, бродерии и други.