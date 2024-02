Великани идват в Пловдив       

© Летен театър Пловдив



Екипът, който скоро ще отпразнува своята 60-годишнина, има издадени 26 албума, повече от 30 сингъла и продадени над 30 милиона копия, както и спечелени няколко златни и платинени сертификата.



Над дузина от песните на Smokie отдавна са се превърнали в истинска класика, с която са израснали цели три поколения слушатели - това са "Don't Play Your Rock'N'Roll To Me", "I Can't Stay Here Tonight" , "If You Think You Know How To Love Me", "Needless and Pins", "For a Few Dollars More", "Mexican Girl", "I'll Meet You at Midnight", "Oh Carol", "What Can" I Do“ , да не говорим за мега хита за всеки дансинг Living Next Door To Alice!



В момента Smokie се състои от петима членове: Steve Pinnell (барабани), Mick McConnell (китара), Pete Lincoln (вокали), Martin Bullard (клавишни) и Luke Bullard (бас китара).



Въпреки че биографията на групата е белязана от множество болезнени и дори трагични събития, днес музикантите изпитват нестихваща страст към музиката си повече от всякога, а непрестанните концертни турнета по всички континенти на света само доказват, че музиката на "Smokie" е безсмъртнa, припомнят още от Спринт Продакшън и PRofile interantional.