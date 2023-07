© Facebook По изключително оригинален начин мъж предложи брак на своят любима, разбра Plovdiv24.bg.



Във фейсбук е качено видео, на което се вижда как във въздуха светлинки, които изписват "Rosi will you marry me".



Дано Роси да е казала "Да", написа жената, качила клипа в групата "Забелязано в Кючука".



