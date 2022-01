Oгромна тапа на пътя Пловдив-Смолян, колоната не помръдва

© I see you KAT Пловдив Огромна тапа след Наречен посока Бачково. Ако идвате от Смолян, препоръчително е да минете през Девин, защото колоната не мърда.



Причината очевидно е, че в Бачковския манастир е пълно с народ и просто чакащите да паркират правят задръстване, което се превръща в километрично. Задръстването е толкова е голямо, че даже на изнервените шофьори им остава време да пускат статуси в социалните мрежи.



В групата "I see you KAT Пловдив" много от тях твърдят, че им е отнело 45 минути от Нареченски Бани до Наречен.



Прибавя се и това, че и доста пловдивчани се връщат от Пампорово, където са отпразнували настъпващата година.