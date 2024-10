Огромна радост за музикалните фенове у нас, в Пловдив идват великани!

© Hills Of Rock 2025 ще се проведе на 25, 26 и 27 юли, когато Пловдив отново ще се превърне в епицентъра на рок и метъл сцената.



Gojira ще свирят на 25 юли на Гребна база – готови да донесат нова енергия и нови стандарти и у нас, съобщиха преди минути организаторите.



Във втория фестивален ден, 26 юли, на основната сцена се качват Sepultura с концерт, част от прощалното им световно турне Celebrating Life Through Death, с което отбелязват 40 години на сцена.



Билетите за Hills Of Rock 2025 вече са в продажба на ticketstation.bg и стартират на цени от 140 лева за еднодневен билет и от 220 лв. за тридневен достъп до фестивала. На разположение вече са и пропуски за тридневен къмпинг от 99 лв.