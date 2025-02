© Американската траш метъл и груув метъл група Machine Head идва в Пловдив за фестивала Hills of Rock, обяви на пресконференция Стефан Еленков от "Фест Тийм" - организатор на грандиозното събитие, предава Plovdiv24.bg.



Hills of Rock е част от тазгодишния културен календар на Пловдив, приет от Общинския съвет, припомни кметът Костадин Димитров. Фестивалът се утвърди в годините като силно събитие, привличащо много туристи и радващо пловдивчани и гостите на града, отбеляза със задоволство той.



Machine Head, The Smashing Pumpkins, Skunk Anansie, Gojira, Sepultura, Extreme, Static-X, While She Sleeps, Landmvrks, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi и още – от 25 до 27 юли сцената на HILLS OF ROCK ще събере музикални величия, чието влияние се усеща в световната музикална история, но и съвременни лидери, които определят новия звук в тежката музика.



Според Стефан Еленков тазгодишното издание на Hills of Rock ще е най-силното. Организаторите вече преговарят за хедлайнърите за 2026 г. Подробности сега не могат да се съобщят, извън това, че повечето идват за първи път в България.



"Това нямаше да се случи, ако нямаше личната подкрепа на кмета Костадин Димитров, на зам.-кмета Пламен Панов, а с Кирил Велчев работим вече 10 години. Извън фестивала, на Античния театър идват Ник Кейв, Дрийм тиътър, Дейвид Гаред и още няколко големи имена, което е заявка за това Пловдив да бъде едно от най-привлекателните места за концерти това лято" - каза Еленков.



Организаторите очакват повече посетители от миналата година, когато започна развиването на "сцената на тъмно". Там хедлайнъри ще са Рейвън, Сноумен, Уикеда и др.



Отдел "Култура" и общинска фондация "Пловдив 2019" планират тази година да направят голямо проучване за ефекта от фестивала. То ще е в дните на концертите, за да се получат реални данни за посетителите, съобщи заместник-кметът Пламен Панов. Като пример посочи статистиката от 2023 г., когато нямаше Hills of Rock, и 2024 г. - през юли 2023 г. нощувките са били 36 000, а през юли 2024 г. - над 73 000.



Тази година концертите ще започнат още в неделя и ще продължат цяла седмица.



По-късно днес от "Фест Тийм" ще обявят конкретна информация за изпълнителите и датите.



