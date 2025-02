И те идват в Пловдив!

© Hills of Rock ще посрещне и една от най-вълнуващите млади групи на модерната пост-хардкор сцена – As Everything Unfolds. Ексцентричната фронтдама Charlie Rolfe, емоционално наситени мелодии и енергията на младостта - As Everything Unfolds от новата вълна на британския хардкор печелят фенове по целия свят.



Дебютният им албум Within Each Lies The Other (2021) събра над 20 милиона слушания, а следващият – Ultraviolet (2023) затвърди мястото им сред водещите имена в жанра.



След турнета с банди като Enter Shikari и Holding Absence, както и участия на големи фестивали като Download Festival и Graspop As Everything Unfolds обещават експлозивно шоу и на българската сцена!