Почина световноизвестна изпълнителка, носителка на "Грами"

© Певицата Джоди Милър, която през 1966 г. спечели награда "Грами" за най-добро кънтри изпълнение от жена за "Queen of the House", почина на 80 години, съобщи Асошиейтед прес.



Милър е починала в Бланчард, Оклахома, от усложнения от болестта на Паркинсон, съобщиха от "Юнивърсал мюзик груп". Компанията притежава лейбъла "Кепитъл рекърдс", издал повечето от хитовете на кънтри изпълнителката.



"Queen of the House'' излиза през 1965 г. в ответ на хита на Роджър Милър "King of the Road'' и дава старт на кариерата на изпълнителката. Протестната й песен "Home of the Brave'' от 1965 г. е най-продаваният й сингъл, макар да е забранена от някои радиостанции в САЩ. Сред другите й хитове са "Long Black Limousine'', "Baby I'm Yours'', "There's a Party Goin' On'', "Darling, You Can Always Come Back Home'' и номинираната за награда "Грами" "He's So Fine''.



Милър се оттегля през 80-те години, за да прекарва повече време със семейството си. През 2018 г., след смъртта на съпруга си, певицата записа сингъла "Where My Picture Hangs on the Wall'' с дъщеря си Робин Брукс Съливан и внуците си Монтана и Лейла.