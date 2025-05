© виж галерията От 29 май до 1 юни, Пловдив ще се превърне в международна кулинарна и културна сцена с Plovdiv Food Park Festival 2025 – едно от най-ароматните и цветни събития в града, което тази година обещава още по-богата програма, вкусове от цял свят и незабравими преживявания за малки и големи.



Фестивалът ще се проведе в Plovdiv STAGE PARK - в подножието на Младежки хълм с ВХОД СВОБОДЕН, като поставя акцент върху:



● Интернационална традиционна и улична храна и посреща разнообразие от кухни на колела. От Азия до Португалия, от Щатите и Близкия изток до балканските класики.



● Готварски мастър класове и демонстрации – включително специален masterclass "Вкусове от Азия“ с шеф Даниела Рей.



● Музикална програма на живо – с изпълнителите Sen I and the Roots Rocket feat. Jahmmi, Bibi and Daria (29 май) и Richard Manta (30 май), DJ сетове и Музикално бинго.



● Занаятчийски бири и коктейл мастъри – ежедневни дегустации, коктейл барове и happy hour с екзотични миксове.



● Детска програма на 1 юни – театрални работилници, "Кабаре на конци", марионетни танци, ателиета и дискотека за най-малките в чест на Деня на детето.



Основни акценти по дни:



29 май (четвъртък) Начало: 17:00 ч. Интернационални кухни, шоу кукинг, craft бири и концерт на Sen I and the Roots Rocket – реге ритми с душа.



30 май (петък) От 13:00 ч. Вкусни street food изкушения, дегустации, DJ сет и вечерен рок концерт с Richard Manta.



31 май (събота) От 10:30 ч. Кулинарни работилници, мастър клас "Вкусове от Азия с Даниела Рей“ ( 11:30), барбекю демонстрации и коктейли, парти с DJ Hilla и Музикално Бинго



1 юни (неделя) – Специален ден за децата! От 10:30 ч. Сладка закуска, театрални представления, детски ателиета, музика и дискотека за малчуганите.



Входът е свободен



Локация: Plovdiv STAGE PARK, Младежки хълм, Пловдив Дати: 29 май – 1 юни 2025 г.



Plovdiv Food Park Festival е събитие, което обединява вкусове, култури и поколения – една истинска фиеста за сетивата в сърцето на Пловдив.



За допълнителна информация, интервюта и медийни запитвания: Контакт: incubator.bulgaria@gmail.com



Facebook: @PlovdivFoodParkFestival, @PlovdiFoodParkFestival2025