На само 80 км от Пловдив: Метъл легендите от "Хелоуин" ще закрият фестивала в Долината на виното

© След Scorpions, вече е ясен и вторият хедлайнер на третото издание на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley. Германските хеви метъл легенди Helloween ще закрият последната вечер в Долината на виното край Могилово (б.р- на около 80 км от Пловдив) на 2 юли (неделя) със специален фестивален сет.



"Helloween са не само символ на немската метъл сцена, но и пример за постоянно развиваща се група. На фестивала формацията идва с емблематичното трио гласове - Michael Kiske, Andi Deris и Kai Hansen, а най-приятната изненада за родните феновете е, че бандата подготвя различен фестивален сет за лятото на 2023-а година", споделят организаторите.



Helloween са една от най-уважаваните немски метъл групи и пионерите на германския мелодичен спийд метъл. Бандата прави турнета от 1984 и през годините е била част от всички мащабни световни рок фестивали като: Rock in Rio, Wacken Open Air, Loudpark в Япония, полския Woodstock, а тази година ще се включи и в рок фестивала в Долината на виното. В досегашната си кариера групата е продала над 10 милиона копия от албумите си, като е получила 14 златни и 6 платинени музикални награди.



Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя) 2023 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.



Деца до 12 години влизат без билет.



Цените на билетите на този етап са:



- 95 лева – еднодневен билет за 30 юни с хедлайнер Scorpions



- 95 лева – еднодневен билет за 2 юли с хедлайнер Helloween



- 140 лева – тридневен билет за целия фестивал