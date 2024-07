Започва се - хиляди тръгват към Южна България още днес

© Започва четвъртото издание на рок фестивала в Долината на виното край чирпанското село Могилово (б.р. - на около 80 км от Пловдив). Тазгодишното издание ще се проведе от днес до 14 юли, а организаторите вече са готови с всички изисквания на групите.



Въвежда се временна организация на движението за дните 12, 13 и 14 юли във връзка с провеждането на Midalidare Rock In The Wine Valley край село Могилово, информират от община Чирпан.



Определени са маршрути за пристигане и отпътуване на посетителите на фестивала. Организацията на движение ще се регулира от полицията.



При пристигане основният маршрут е път II-66 Чирпан-Стара Загора и през пътя за Винарово и село Могилово, като за времето от 14:00 ч. до 22:00 ч. в трите дни движението ще се пропуска само в една посока – от второкласния път към село Могилово.



Обходният маршрут е в посока Чирпан – четвъртокласен път от село Могилово, през село Изворово и Спасово до Чирпан и магистрала Тракия.



Пътният участък през с. Спасово ще бъде отворен през целият период на фестивала. Организаторите на фестивала препоръчват на всички пътуващи от посока София да използват този маршрут.



При отпътуване основният маршрут е път IV-66049 от село Могилово към село Винарово и път II-66 Чирпан-Стара Загора.



Обходният маршрут е в посока Чирпан – четвъртокласен път от село Могилово, през село Изворово и Спасово.



Временната организация е въведена със заповед на кмета на Чирпан, издадена с цел недопускане на пътни инциденти, спазване на разпоредбите на Закона за движение по пътищата и постигане оптимална организация на движението.



Фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley започва тази вечер и ще продължи до неделя вечер. Deep Purple, Mr.Big и Accept са хедлайнерите в трите фестивални вечери и се очаква да привлекат хиляди фенове от цялата страна.



Наред с тях идват още 13 групи от цял свят. Фестивалът съвпада с финала на европейското първенство по футбол. Специално за този мач ще бъде изграден екран, за да могат феновете на футбола да не пропуснат кой ще стане шампион, посочиха организаторите.