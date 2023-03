Легендарните "Юръп" ca третият хедлайнер на фестивала в Долината на виното

© The Final Countdown в Долината на виното. Почти четири десетилетия и милиони продадени албуми, Joey Tempest (вокали), John Norum (китара), Mic Michaeli (клавишни), John Leven (бас) и Ian Haugland (барабани) не спират да работят, да изнасят концерти и да издават нови албуми. През 2023-а се навършват 40 години от издаването на дебютния запис на Europe, носещ името на групата.



По този повод стартира и специално турне с 18 дати, в които е включена и България. Шведската рок банда идва за фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley и ще бъде хедлайнер на 1 юли (събота).



Всичко започва през 1979 г. в едно малко предградие край Стокхолм, Швеция, където Joey и John се срещат и създават групата Force. И двамата се увличат по звученето на британски рок групи като Thin Lizzy и UFO. В онзи период Led Zeppelin и Deep Purple също оказват огромно влияние върху двамата тийнейджъри. Те записват първите си демо песни, когато Joey e само на 16, а John на 17 години. Звукозаписните компании ги отхвърлят, като казват, че "китарите са прекалено шумни, а косите им много дълги".



Следва смяна на името от Force с новото Europe, с което те доказват, че всички грешат. Печелят конкурс за рок група, измежду 4000 други участници, на който първата награда е издателски договор. Когато през 1983 г. излиза дебютният им албум "Europe", хлапетата в Швеция и Япония започват да се идентифицират с тяхната музика.



Третият им студиен албум е платиненият хит "The Final Countdown“ (1986), който ги прави международни звезди. Europe вече работят с продуцента Kevin Elson и имат голям американски лейбъл зад гърба си. "The Final Countdown“ продава 7 милиона копия в цял свят, а едноименната песен става номер едно в над 25 държави. Албумът прекарва 70 седмици в класациите на Billboard и има четири сингъла в Топ 40.



До днес Europe са издали единайсет студийни записа, три концертни албума, три компилации и двайсет и четири музикални клипа. През 2022 г. музикантите получиха специална награда от YouTube за един милиард гледания на хита от 1986 г. "The Final Countdown", което ги направи първата шведска група, достигнала това число с една песен.



Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя) 2023 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.



Деца до 12 години влизат без билет!



Цените на билетите на този етап са:



- 95 лева – еднодневен билет за 30 юни с хедлайнер Scorpions



- 95 лева – еднодневен билет за 1 юли с хедлайнер Europe



- 95 лева – еднодневен билет за 2 юли с хедлайнер Helloween



- 150 лева – тридневен билет за целия фестивал