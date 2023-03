Мария Бакалова в нов филм на млад български режисьор 

© Светослав Стоянов Мария Бакалова приключи снимките на българския късометражен филм "Това, което остава“. Режисьор е Димитрис Георгиев. Той е и автор на сценария заедно с Марий Росен, разказват от екипа на продукцията.



Освен Бакалова в актьорския състав са още Захари Бахаров, Елена Телбис и Маргита Гошева. Главната роля изпълнява Ян Лозов, съобщават от БТА.



"Това, което остава“ проследява екстремното съзряване на момче по време на трагични събития, разтърсващи семейството му, разказват от екипа на филма за сюжета. По думите им за всички персонажи разплитащата се история е истинско житейско изпитание – изправени пред болката от загубата на близък човек, откриват истини, за които не са готови, взимат решения, които променят напълно живота им, изпитват вина, която ги разяжда, търсят изход, но се успяват да излязат от капана на събитията.



Филмът е продуциран от "No Blink Pictures“, "New European Wave Entertainment“ и продуцентската компания на Мария Бакалова и Юлиан Костов "Five Oceans“.



Това е вторият филм на Юлиян Костов и Мария Бакалова като продуценти във "Five Oceans“ след игралния филм "Триумф“ на режисьорите Петър Вълчанов и Кристина Грозева, който е в етап на постпродукция.



Проектът е финансиран от Националния филмов център с подкрепата на Община Бургас, Столична община и Община Стара Загора.