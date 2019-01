© виж галерията В Дома на културата "Борис Христов“ вчера бе открита документална изложба с 23 табла, посветени на живота и делото на проф. Виден Табаков – българинът, който се включва в екипа на Вернер фон Браун и допринася за кацането на Нийл Армстронг на Луната и за развитието на космическата програма на САЩ.



Инициатори и създатели на изложбата са Фондация "Визия за научен и технологичен растеж“, съвместно с Държавна агенция "Архиви“, а представянето в града под тепетата се осъществява със съдействието на община Пловдив. Изложбата е показвана до сега само в 3 града: Белоградчик – родно място на професора, Видин – мястото, където той е завършил гимназия и в София.



В откриването участваха Александър Държиков – заместник-кмет "Култура и туризъм“ на община Пловдив, Румяна Атанасова – изпълнителен директор на Фондация "Визия за научен и технологичен растеж“, доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция "Архиви“, д-р Георги Дренски – пилот от САЩ, който става последния докторант на проф. Табаков от General Electric в Берн и англичанинът Гари Роуландс, STEAMpowered.team обучител.



Заместник-кметът Александър Държиков благодари на организаторите за труда и усилията, вложени в създаването на интересната изложба и сподели радостта, че плoвдивчани ще имат възможността да се запознаят с уникалната история на проф. Табаков. Заместник-кметът сподели, че е щастлив от факта, че изложбата, посветена на този изключителен и вдъхновяващ българин, е в Пловдив точно през 2019 - година, важна за нашия град, но и в която ще бъде чествана 100- годишнината от рождението на проф. Табаков и 50 години от първото приземяване на хора на Луната, извършено през юли 1969 година.



Румяна Атанасова разказа, че една от целите на фондацията е да се насърчат учениците сериозно да обмислят кариера в науката. Ранното въвеждане на ученици и студенти в науката, технологиите, инженерните дейности и дейностите, свързани с математиката, ще помогне на икономиката да расте, убедени са от фондацията и като част от стратегията в подкрепа на това е разпространяване на информация за постиженията на професор Табаков като вдъхновение. Тази е и причината от няколко години, Фондация "Визия за научен и технологичен растеж“ да работи по проект за популяризиране на постиженията на световноизвестния учен от български произход, изтъкнат авиокосмически инженер, специалист по космическа техника и ракетни двигатели.



Почти 50 години проф. д‐р Виден Табаков е един от най‐изявените изследователи на Националното управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство на САЩ – НАСА, разказа Георги Дренски. Сред многобройните му заслуги за развитието на авиокосмическата техника и технологии се откроява дейността му относно ракетата-носител "Сатурн“, с която американските астронавти осъществиха пилотирани полети до Луната по програмата "Аполо“, а неговият близък приятел Нийл Армстронг стана първият човек, стъпил на повърхността на луната.



Проф. Виден Табаков е ключова фигура в реализацията на американската космическа програма. Неговите изследвания са изключително важни за авиацията и за енергийните инсталации. Проф. Табаков е организирал и оглавявал дълги години Graduate School of the University of Cincinnati, където е имал 300 успешни докторанти по аерокосмическо инженерство и инженерна механика. Между неговите изявени докторанти и сътрудници е Нийл Армстронг, който пръв стъпва на Луната. Самият Армстронг е бил професор по аерокосмическо инженерство в отдела на Табаков в Университета в Синсинати и става негов неразделен приятел.



Цитира се и един разговор между двамата, в който Амстронг се обръща към приятеля си с думите: "Моля те, направи така, че да успеем да се върнем от полета…“ А проф. Табаков му обещава, че ще направи всичко по силите си и ще успее, както и се случва. Когато програма "Аполо“ стартира, се оказва, че сплавите, които се използват за ракетните двигатели, не могат да издържат на високите температури. Затова ръководителят на програмата Вернер фон Браун, който е бил член на научно жури на докторантурата на проф. Табаков, привлича към екипа на "Аполо“ българския учен.



Виден Табаков разработва необходимите високотехнологични сплави и дава конструктивните решения, които позволяват ракетата да издържи на изключително високите температури, развиващи се при космически полет, разказа още д-р Георги Дренски – последният докторант на проф. Табаков, който е плътно до него в последните години от живота му. Той разказа и за изключителната щедрост на професора към студентите и докторантите, на които той е отделял без да се щади цялото си време и които е подпомагал дори финансово.



Благодарение на разработките на проф. Табаков се удължава 3 пъти живота на самолетните двигатели. Изчислено в пари, може да се види какъв невероятен принос е това за авиостроенето. Като специалист по сплавите, той има съществен принос и в работата на редица автогиганти като Дженерал моторс и много други, които го канят да консултира процесите на създаване на редица подобрения в автомобилната индустрия, разказа още Георги Дренски.



Днес на входа на университета в Синсинати, студентите биват посрещнати от две огромни пана - едното с Нийл Амстронг, другото – с проф. Виден Табаков. Лабораторията, в която е работил в Университета в Синсинати, e наречена на името на проф. Виден Табаков през 2009 г. Наред с многобройните научни награди проф. Табаков е удостоен и с признание от НАСА за приноса му. През 2014 г. проф. Виден Табаков е обявен за почетен професор на НАСА. Два пъти е обявяван за "Инженер на годината“ на САЩ, има и награда за цялостен принос.



Табаков е един от малкото натурализирани в Страната на неограничените възможности европейци, на които се оказва такава чест. Въпреки че работи в една строго секретна сфера, проф. Табаков има над 400 публикации в едни от най-авторитетните световни научни издания.



Създаването на личен фонд на световноизвестния професор Виден Табаков ще позволи на всеки да има достъп и да се запознае по-обстойно с живота му. Сред личните документи, прехвърлени на няколко пъти от САЩ с помощта на фондация "Визия за научен и технологичен растеж“ и дарени в "Централния държавен архив“ към Държавна агенция "Архиви“ са биографични сведения, договор за покупка на жилище, застрахователна полица, грамоти и награди, документи от научна и служебна дейност – статии, доклади, лекции, логаритмични линии, значки, патентни заявки на негови изобретения. Служебна кореспонденция с международни компании, институти и университети, снимки с колеги и близки от конференции, симпозиуми, дипломиране на негови студенти и др. и документи на роднини и близки.



"Бях изключително поразена от готовността, отзивчивостта и отношението, което получихме в университета в Синсинати, когато споделихме, че искаме да популяризираме живота и делото на професор Табаков“, разказа Румяна Атанасова. Всички ни помагаха, всички ни подкрепяха и съм горда, че благодарение на положените усилия, както и на безценната професионална и компетентна помощ в класирането и обработката на документите от страна на ДА "Архиви“, днес информацията за проф. Виден Табаков вече намери своето място и присъства в учебниците за 7 и 9 клас.



Гари Роуландс, STEAMpowered.team обучител подчерта, че историята на проф. Табаков е мотивираща децата за напредък в науката и технологиите и покани повече ментори да се включат в обученията, които се провеждат съвместно с фондацията, за да може STEAM курсовете да достигнат до повече деца, дори и в малки градове и села.



Виден Табаков е роден през 1919 г. във видинското село Стакевци. Човек с необикновена съдба, пълен с премеждия живот, той напуска този свят на 95 годишна възраст през 2015 година. Той е един от хората, които наистина ни карат да се чувстваме горди, че сме българи. Изложбата ще остане в Пловдив само една седмица и може да бъде разгледана до 3 февруари, неделя.