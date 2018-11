Единственият българин от екипа на Зиг Зиглар с вълнуваща лекция в Пловдив

© На 28 ноември 2012 г. светът загуби легендарния Зиг Зиглар – мотиватор, вдъхновител, филантроп, човек, посветен на изкуството да създава победители. В своята над 50-годишна кариера и издадени повече от 29 книги за мотивация и продажби, Зиг Зиглар оставя ярка следа в света на менторството, помагайки на милиони хора по света да подобрят кариерите и живота си.



"Ще имате всичко, което искате в живота, ако помагате достатъчно на другите да получат това, което искат“ става емблема в неговата кариера и вдъхновяващ цитат по време на всяко събитие, посветено на успешното развитие.



Зиг Зиглар остави милиони последователи след смъртта си, но посланията му продължават да се предават чрез сертифицирани треньори, които да продължат делото му. Такъв е и Тодор Терзиев, който е и единственият българин, получил това изключително право да разпространява, обучава и предава посланията на своя ментор. Тодор Терзиев е собственик и управител на NSR - New Social Responsibility. Компанията му се занимава с обучения, мотивация и подбор на персонал в различни сфери от света на бизнеса.



На 28 ноември в кафе "Отсреща" от 18 ч. ще се проведе една изключително интересна и мотивираща среща, на която Тодор ще сподели своите възгледи за успеха и ще отговори на въпроси, свързани с постигането на по-добър начин на живот.



Кои ще са основните теми?



- Stinking thinking - или как да се отървем от негативизма в живота ни?



- Защо отношението, а не положението определя постиженията ни?



- Каква е ползата от положителното мислене? То определено няма да ни помогне да направим всичко, но ще ни помогне да направим повече, отколкото с негативно мислене!



Заповядайте на един вълнуващ дебат в приятната атмосфера на кафе "Отсреща“! Билети за събитието може да откриете на официалната фейсбук страница на "Check Up, From The Neck Up“ - With Todor Terziev, Ziglar Legacy Certified Trainer.