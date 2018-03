© виж галерията Megami Club



Влюбената и вече сгодена хитмейкърка Емилия беше в покоите на Богинята на нощния живот в петък вечер. Нейните песни паснаха идеално на концепцията Let Me Love You, която бе закрита по емблематичния за Megami Club Plovdiv начин - в събота вечер със зрелищни гледки на сцената.



През тази седмица Megami Club Plovdiv беше домакин на светското събитие на месеца, а имено "Silver party", с което бе отбелязан 25-годишния юбилей на кчастна озметична компания. Светската проява бе част от съпътстващата програма на Италианския фестивал на красотата и прическата. През червения килим преминаха много ВИП гости, сред които - Евгени Минчев, Елена Кристиано, Николета Лозанова, Алекс Богданска, Златка Димитрова, Миглена Ангелова. Част от събитието бяха и звездата от британския X Factor Амрик Чана и родната голяма певица Тони Димитрова.