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Êàêâî î÷àêâà ëåòèùå "Ïëîâäèâ" ñëåä êàòî ñå ñäîáè ñ ìîùåí êîíöåñèîíåð? Ïîëåòè äî Êèòàé è òîï äåñòèíàöèè â Åâðîïà
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 14:52 / 17.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íàé-äîáðàòà íîâèíà çà Ïëîâäèâ ïðåç ñåäìèöàòà, ñÿêàø ñå èçãóáè íà ôîíà íà èçîáèëèåòî îò òåæêè êðèìèíàëíè èíöèäåíòè.

Áúäåùèÿò êîíöåñèîíåð íà ëåòèùå "Ïëîâäèâ" âå÷å å ÿñåí. Ìíîãîìèëèàðäíàòà êèòàéñêà HNA Group ùå åêñïëîàòèðà àåðîïîðòà ïðåç ñëåäâàùèòå 35 ãîäèíè. Êàêòî âå÷å âè èíôîðìèðàõìå, êèòàéñêàòà êîìïàíèÿ å äàëà ìíîãî ïî-äîáðà îôåðòà, ïî âñè÷êè ïîêàçàòåëè, îò êîíêóðåíòà ñè - ìåñòíèÿ êîíñîðöèóì ìåæäó ÒÈÇ è ÏÈÌÊ.

Òîâà, êîåòî îáà÷å âúëíóâà ïëîâäèâ÷àíè, å êàêâî ñå î÷àêâà äà ñå ñëó÷è, ñëåä êàòî êèòàéöèòå ïîåìàò åêñïëîàòàöèÿòà íà ëåòèùåòî. Òå ñà ïëàíèðàëè äà èíâåñòèðàò 79 ìëí. åâðî. Ïëàíúò íà êèòàéñêèÿ ãèãàíò å ëåòèùå "Ïëîâäèâ" äà çàïî÷íå äà îáñëóæâà ïî íàä ìèëèîí ïúòíèöè ãîäèøíî.

Êèòàéñêèÿò êàíäèäàò-êîíöåñèîíåð âå÷å çàÿâè ãîòîâíîñò äà ïóñíå ïîëåòè äî Êèòàé è òîï äåñòèíàöèè â Åâðîïà. HNA Group ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíà àâèîêîìïàíèÿ - Hainan Airlines. Òÿ ðàçïîëàãà ñúñ 187 ñîáñòâåíè ñàìîëåòà - Áîèíã è Åúðáúñ, êàòî âå÷å å ïîðú÷àëà è â ìîìåíòà ñå ïðîèçâåæäàò 23 íîâè ìàøèíè. 

Ñàìàòà àâèîêîìïàíèÿ âå÷å ëåòè äî íàä 100 äåñòèíàöèè â öåëèÿ ñâÿò, ïîêðèâàéêè òîï äåñòèíàöèèòå â Àçèÿ, Åâðîïà, Àìåðèêà, Àôðèêà è Îêåàíèÿ. Ñåãà êèòàéöèòå ïðåäâèæäàò Ïëîâäèâ äà ñòàíå ÷àñò îò îãðîìíàòà èì ìðåæà îò äåñòèíàöèè. Íà ïðàêòèêà îò ëåòèùå "Ïëîâäèâ" ùå ìîæå äà ñå ñòèãà äî âñÿêà òî÷êà íà ñâåòà ÷ðåç ïðåêà÷àíå.

Hainan Airlines å íîñèòåë íà ìíîæåñòâî ìåæäóíàðîäíè íàãðàäè, êàòî òðè ïúòè å ïðèçíàâàíà çà åäíà îò 10-òå íàé-ñèãóðíè àâèîêîìïàíèè â ñâåòà îò JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre).

Àíàëèç íà Plovdiv24.bg ïîêàçâà, ÷å ëåòèùå Ïëîâäèâ å áëèçî äî ðåàëíèÿ øàíñ äà ñå ïðåâúðíå â íàèñòèíà ðàáîòåùî ìåæäóíàðîäíî ëåòèùå áëàãîäàðåíèå íà íîâèÿ ñè êîíöåñèîíåð. 


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