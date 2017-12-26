ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Êàêâî î÷àêâà ëåòèùå "Ïëîâäèâ" ñëåä êàòî ñå ñäîáè ñ ìîùåí êîíöåñèîíåð? Ïîëåòè äî Êèòàé è òîï äåñòèíàöèè â Åâðîïà
Áúäåùèÿò êîíöåñèîíåð íà ëåòèùå "Ïëîâäèâ" âå÷å å ÿñåí. Ìíîãîìèëèàðäíàòà êèòàéñêà HNA Group ùå åêñïëîàòèðà àåðîïîðòà ïðåç ñëåäâàùèòå 35 ãîäèíè. Êàêòî âå÷å âè èíôîðìèðàõìå, êèòàéñêàòà êîìïàíèÿ å äàëà ìíîãî ïî-äîáðà îôåðòà, ïî âñè÷êè ïîêàçàòåëè, îò êîíêóðåíòà ñè - ìåñòíèÿ êîíñîðöèóì ìåæäó ÒÈÇ è ÏÈÌÊ.
Òîâà, êîåòî îáà÷å âúëíóâà ïëîâäèâ÷àíè, å êàêâî ñå î÷àêâà äà ñå ñëó÷è, ñëåä êàòî êèòàéöèòå ïîåìàò åêñïëîàòàöèÿòà íà ëåòèùåòî. Òå ñà ïëàíèðàëè äà èíâåñòèðàò 79 ìëí. åâðî. Ïëàíúò íà êèòàéñêèÿ ãèãàíò å ëåòèùå "Ïëîâäèâ" äà çàïî÷íå äà îáñëóæâà ïî íàä ìèëèîí ïúòíèöè ãîäèøíî.
Êèòàéñêèÿò êàíäèäàò-êîíöåñèîíåð âå÷å çàÿâè ãîòîâíîñò äà ïóñíå ïîëåòè äî Êèòàé è òîï äåñòèíàöèè â Åâðîïà. HNA Group ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíà àâèîêîìïàíèÿ - Hainan Airlines. Òÿ ðàçïîëàãà ñúñ 187 ñîáñòâåíè ñàìîëåòà - Áîèíã è Åúðáúñ, êàòî âå÷å å ïîðú÷àëà è â ìîìåíòà ñå ïðîèçâåæäàò 23 íîâè ìàøèíè.
Ñàìàòà àâèîêîìïàíèÿ âå÷å ëåòè äî íàä 100 äåñòèíàöèè â öåëèÿ ñâÿò, ïîêðèâàéêè òîï äåñòèíàöèèòå â Àçèÿ, Åâðîïà, Àìåðèêà, Àôðèêà è Îêåàíèÿ. Ñåãà êèòàéöèòå ïðåäâèæäàò Ïëîâäèâ äà ñòàíå ÷àñò îò îãðîìíàòà èì ìðåæà îò äåñòèíàöèè. Íà ïðàêòèêà îò ëåòèùå "Ïëîâäèâ" ùå ìîæå äà ñå ñòèãà äî âñÿêà òî÷êà íà ñâåòà ÷ðåç ïðåêà÷àíå.
Hainan Airlines å íîñèòåë íà ìíîæåñòâî ìåæäóíàðîäíè íàãðàäè, êàòî òðè ïúòè å ïðèçíàâàíà çà åäíà îò 10-òå íàé-ñèãóðíè àâèîêîìïàíèè â ñâåòà îò JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre).
Àíàëèç íà Plovdiv24.bg ïîêàçâà, ÷å ëåòèùå Ïëîâäèâ å áëèçî äî ðåàëíèÿ øàíñ äà ñå ïðåâúðíå â íàèñòèíà ðàáîòåùî ìåæäóíàðîäíî ëåòèùå áëàãîäàðåíèå íà íîâèÿ ñè êîíöåñèîíåð.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 269
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/45 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (12)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 6 ìèí.
0
ïðåäè 11 ìèí.
0
ïðåäè 34 ìèí.
0
ïðåäè 41 ìèí.
0
ïðåäè 41 ìèí.
0
ïðåäè 44 ìèí.
0
ïðåäè 47 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 24 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 24 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 46 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Àðåñòóâàõà èçâåñòíèÿ ïëîâäèâñêè ôàëøèôèêàòîð Ìèòüî Äåáåëèÿ
15:09 / 17.03.2018
Ïúðâàòà çà ãîäèíàòà äåòñêà ïëîùàäêà â "Þæåí" íàïðåäâà
13:57 / 17.03.2018
Îïàñíî âðåìå: Ïîðîé ñ óðàãàíåí âÿòúð íè âðúõëèòà óòðå! Âúçìîæíè ñ...
12:24 / 17.03.2018
Ó÷èëèùåòî å ñóïåð! ÒÂ êàíàë è "Ñòàíè áîãàò" ïðàâÿò â ÎÓ "Äðàãàí Ì...
12:28 / 17.03.2018
Ïîçîð! Ïîëèöàè ãàçÿò çàêîíà çàåäíî ñ äæèãèòèòå
10:52 / 17.03.2018
Íîâè óæàñÿâàùè ðàçêðèòèÿ çà óáèòàòà â Êàíàäà ïëîâäèâ÷àíêà
10:48 / 17.03.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ìîùíè êèòàéöè âçåõà ëåòèùå "Ïëîâäèâ", íàëèâàò ìèëèîíè
08:56 / 16.03.2018
15 âå÷å ñãàçèõà ëóêà, íîâàòà êàìåðà íà ÊÀÒ Ïëîâäèâ îáà÷å ãè õâàíà!
15:37 / 16.03.2018
Èçâúíáðà÷íà âðúçêà ïðè÷èíà çà òðàãåäèÿòà â Êþ÷óêà?
21:52 / 15.03.2018
Ñúñåä øîêèðàùî: Æåíàòà óáè ìúæà îò ðåâíîñò è ïîñëå ñå ñàìîóáè!
18:18 / 15.03.2018
Ïúðâî â Plovdiv24.bg: Øåôúò íà ïîëèöèÿòà ïðîãîâîðè çà óæàñà â Êþ÷óêà!
11:13 / 16.03.2018
Ïîñò âúâ Ôåéñáóê: Æåñòîêî óáèéñòâî ïðåä ïîãëåäà íà äåòå â Ïëîâäèâ
08:59 / 15.03.2018
Âàæíî ïðåäóïðåæäåíèå çà Ïëîâäèâ, ïðèðîäíî ÿâëåíèå íè âðúõëèòà óòðå
17:28 / 16.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS