© Facebook:H8S Hristo Stoitchkov Христо Стоичков се присъедини към спортния свят, който бе разтърсен преди часове от кончината на Диого Жота.



Звездата на Ливърпул и брат му Андре Силва загинала в автомобилна катастрофа в Испания по-рано днес.



"Животът може да е толкова хубав, но и толкова жесток! Не мога да повярвам! Двама млади мъже, двама отлични футболисти вече ги няма! Най-искрени съболезнования към близките на Диого Жота и Андре Силва! На всички техни фенове в Liverpool FC и FC Penafiel! На целия футбол! You will never walk alone!", написа българинът във Фейсбук.



Камата е в САЩ, където следи на живо Световното клубно първенство, но въпреки това тъжната вест е долетяла до него също толкова бързо, колкото в Англия и Европа.