© X: We Are Tennis Григор Димитров излиза днес след 16:00 часа наше време във финала на ATP 250 надпреварата в Стокхолм срещу Томи Пол. Първата ни ракета преодоля късно снощи нидерландеца Талон Гриекспоор чрез обрат - 2:6, 7:5, 6:4 и достигна четвъртия си финал в шведската столица и четвърти през сезона.



bet365.com. оценява възможностите за български триумф на 2.20, а тези на американеца се равняват на 1.66. Bethub.bg котира шанса на сънародника ни на 2.16, а за Пол - 1.67.



До момента Димитров ни и Томи Пол са играли два пъти помежду си и са си разменили по една победа. 2020-а на Australian Open американецът надделя във втори кръг с 6:4, 7:6(6), 3:6, 6:7(3), 7:6(3), а същият сезон, но на US Open бившият № 3 в света спечели с 6:4, 6:3, 6:1.