В Пловдив започва международният фолклорен фестивал

© За 25-та поредна година, община Пловдив е организатор, а градът – домакин на Международния фолклорен фестивал. Проявата, превърнала се в традиция за културния живот на Пловдив, е дългоочакван празник за жителите и гостите на града в горещите летни дни. Фестивалът е част от Календара на културните събития на общината и в него всяка година се включват фолклорни колективи от цял свят, представящи с много красота, талант и добро настроение незабравима феерия от цвят и ритми на едно от най- емблематичните места – Античния театър на Пловдив.



В изданието през 2019 година, от 29 юли до 2 август, в Пловдив ще си дадат среща представителни фолклорни състави от Испания, Индия, Грузия, Мали, Сърбия. В годината, в която Пловдив е Европейска столица на културата, акцентът съвсем умишлено е поставен на българското представяне, затова и ще има силно, атрактивно българско участие - Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев“ Плевен, Ансамбълът за народни песни и танци “Пазарджик", Ансамбъл "Дилянка“ Пловдив, Ансамбъл "Чепино“ Велинград и Ансамбъл "Тракия“, които ще имат самостоятелен концерт под надслов "Среща на поколенията“, по повод 45 годишнина от създаването ансамбъла – една от културните емблеми на града под тепетата.



Всяка вечер от 17.30 часа ще се състоят дефилетата на съставите. Те ще тръгват от "Дом Левски", ще преминават по Главната улица и ще стигат до сцената на пл. "Стефан Стамболов", където с начален час 18.00 ч. ще изнасят кратки концерти. Програмата ще продължава с официалните вечерни представяния на участниците на сцената на Античния театър от 20:00 ч. Входът за събитията е свободен.



Освен концертите в Пловдив, представления ще има и в други райони на областта. Ансамблите от Индия и Испания ще изнесат на 30 юли концерт в град Пещера. На 31 юли в гр. Пещера ще се представят и колективите от Мали и Сърбия.



На 1 август на откритата сцена на пл.“Стефан Стамболов“ ще има специално представяне на проекта "As she sings“ – съвместен музикален проект на Фондация "Пловдив 2019“ и холандския град Леуварден - Европейска столица на културата през 2018 година, който обединява артисти, представители на идишката, българската и ромската култура. Участниците в проекта са професионални музиканти от Холандия, музиканти от АМТИИ и музикантите от Оркестър "Брестовица“.



На 31 юли на откритата сцена на пл.“Стефан Стамболов“ ще има специално представяне на "Чепински змей“ – танцов спектакъл, който разказва легендата за чепинската долина, олицетворява съхранението и разпространението на велинградския фолклор. Създаден е специално по повод 65-годишния юбилей на ансамбъл "Чепино“ и получава признание за значимостта на танцовата постановка от Асоциация на хореографията в България с номинациите за "Оригинална музика към хореографска постановка“ и категория "Хореография на бълг. Танцов фолклор за 2019“.



Екипът на Община Пловдив, работещ по фестивала е организирал богата паралелна програма за гостите, която включва обиколка на забележителностите на Пловдив – Европейска столица на културата - 2019, както и на важни обекти в региона.



Церемонията по откриването е на 29 юли, понеделник, от 20 часа на Античния театър. На същата сцена в последната вечер - 2 август, петък, от 20 часа ще се състои Гала-концертът и церемонията по официалното закриване на събитието.



Всички концерти са с вход свободен!



Програма:



29.07. Понеделник



17.30 ч. Дефиле с участието на колективи Испания, Индия, Мали, Грузия, Сърбия и България



18.00 ч. Концерт на открита сцена на пл. "Стефан Стамболов" с участието на колективи от Испания, Индия, Мали, Грузия и Сърбия.



20.00 ч. Тържествено откриване на XXV Международен фолклорен фестивал на Античен театър с участието на колективи от Испания, Индия, Мали, Грузия, Сърбия, Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев“ Плевен и Фолклорен Ансамбъл "Тракия“ Пловдив.



30.07. Вторник



17.30 ч. Дефиле с участието на колективи от Мали, Грузия, Сърбия и България



18.00 ч. Концерт на открита сцена на пл. "Стефан Стамболов" с участието на колективи от Мали, Грузия и Сърбия.



20.00 ч. Концерт на Античен театър с участието на колективи от Грузия, Мали, Сърбия и Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев“ Плевен.



31.07. Сряда



17.30 ч. Дефиле с участието на колективи от Грузия, Испания, Индия и България



18.00 ч. Концерт на открита сцена на пл. "Стефан Стамболов" с участието на колективи от Испания, Индия и Грузия



20.00 ч. Концерт на Античен театър с участието на колективи от Испания, Индия, Грузия и специалното участие на Ансамбъл "Чепино“, Велинград и Ансамбъл за народни песни и танци “Пазарджик".



01.08. Четвъртък



17.30 ч. Дефиле с участието на колективи от Испания, Индия, Мали, Сърбия и Грузия.



18.00 ч. Концерт на открита сцена на пл. "Стефан Стамболов“ с участието на колективи от Испания, Индия, Мали, Грузия и Сърбия както и представяне на "As she sings“ – съвместен музикален проект на Фондация "Пловдив 2019“ и Леуварден - Европейска столица на културата, Холандия 2018 г.



20.00 ч. Концерт в Античен театър по повод 45 г от създаването на Фолклорен Ансамбъл "Тракия“ ("Среща на поколенията“)



02.08. Петък



17.30 ч. Дефиле с участието на колективи от Испания, Индия, Мали, Сърбия и България.



18.00 ч. Концерт на открита сцена на пл. "Стефан Стамболов" с участието на колективи от Испания, Индия, Мали, Сърбия и България.



20.00 ч. Гала концерт и церемония за закриване на XXV Международен фолклорен фестивал на Античен театър с участието на колективи от Испания, Индия, Мали, Сърбия, Фолклорен танцов ансамбъл "Дилянка“- Пловдив и Фолклорен Ансамбъл "Тракия“.