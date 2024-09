Пловдив празнува 10 години Европейска столица на културата

© Ден преди празника на града – 6 септември, Пловдив ще отпразнува 10-годишнината от обявяването си за Европейска столица на културата и 5 години от незабравимата 2019-та. Сцената е вече готова, мястото подготвено да приеме стотиците желаещи да отпразнуват Заедно двете важни годишнини.



Днес Пловдив казва 10 години #ЗАЕДНО – Европейска столица на културата.



Фондация "Пловдив 2019“ и Община Пловдив канят гражданите и гостите на Пловдив на един незабравим музикален празник. Събитието на 5 септември e с вход свободен и ще започне от 18:30 часа на площад "Централен".



Първи на сцената се качва DJ Dian Solo в 18:30 часа. DJ Dian Solo е един от създателите на Deep Zone Project, той е сред най-утвърдените артисти на българската музикална сцена днес.



В 20:30 часа ще чуем и видим Kraak&Smaak - световно трио, което идва от Холандия, за да поздрави специално пловдивчани!



Kraak & Smaak – това са Оскар де Йонг, Вим Плуг и Марк Кнеперс - изключително успешни както в ролята си и на изпълнители, така и на продуценти на сцената на електронната музика. Известни с комбинация от жанрове като диско, фънк, електроника, инди, дийп хаус, соул и поп, те дебютират с албума "Boogie Angst", който им носи международна популярност. Успехът на втория им албум, "Plastic People", и сингълът "Squeeze Me" им осигуряват покана за участие в големи фестивали като Glastonbury, Sziget, Exit и Lowlands. През годините издават още няколко успешни албума, като в същото време се утвърждават като изключителна жива група и диджеи, отбелязвайки своята 20-годишнина през 2023 г. В момента Kraak & Smaak работят по своя 7 албум.



От 22:00 до 23:00 часа на сцената избухва Oscar & the Wolf.



Проектът на Max Colombie създава ослепителен и блестящ синтез на съвременно R&B с европейска електро-поп чувствителност. Oscar and the Wolf стартира през 2012 г., но 2014 е годината, когато платиненият дебютен албум Entity, изстрелва Max Colombie до статуса на суперзвезда. Бързото натрупване на славата му довежда до светкавична разпродажба на арени в Белгия, Холандия и Турция и оглавяване на фестивали преди изпълнители като артисти като Muse, Arctic Monkeys, Rihanna и LCDSoundsystem, като в същото време му събира и огромна база от фенове в Близкия изток в Турция, Египет, Израел и Иран, както и във Франция, Швейцария, Германия и източноевропейските пазари. Феновете винаги са на ръба на нетърпението и с нетърпение очакват бляскавата поява на белгийската електро-поп суперзвезда.



Oscar and the Wolf идва за първи път в България, точно в Пловдив, и точно на 5 септември, за да се присъедини празника под мотото "10 години #Заедно, 5 години Европейска Столица на културата, Всеки ден е събитие“.



Защото такава е истината - всеки ден е събитие в Пловдив!



Пловдив е първият български град Европейска столица на културата. Двадесет години след като беше домакин на Месеца на културата през 1999 г., градът отбелязва през 2019 г. най-престижната културна инициатива на Европейския съюз.



Европейска столица на културата е уникален за България проект, който предоставя нови възможности за развитие на потенциала на града победител и нова международна видимост на българската култура като цяло.